Keyboard Group achète la règle quand ils ne sucent pas

Plus que n’importe quel groupe auquel j’ai jamais fait partie, la communauté des claviers mécaniques est hardcore. Les inconditionnels du keeb qui le hantent ne se contentent pas d’attendre qu’un grand fabricant fasse quelque chose de bien. Ces personnes sont prêtes et disposées à concevoir, financer et financer leur propre matériel et accessoires, et si vous voulez gagner vous-même du bon équipement, vous devez être prêt à utiliser leur flux unique.

La plupart du temps, ce processus de création personnalisée implique ce qu’on appelle un achat groupé, dans lequel un groupe de fans intéressés mettent leur argent en commun afin de réaliser leurs rêves de clavier. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, c’est l’attente qui est la partie la plus difficile.

Vous connaissez probablement le concept d’achat groupé sous l’une de ses formes les plus courantes. C’est vraiment une forme de financement participatif, comme un projet que vous verriez sur Kickstarter ou Indiegogo. Comme ces plates-formes, un achat groupé de claviers collecte de l’argent auprès des parties intéressées, puis applique cet argent à la fabrication d’un produit. Plutôt que de prendre le pari de fabriquer un tas de choses que personne ne veut acheter, vous commencez avec une clientèle dédiée qui a déjà investi dans ce que vous faites. C’est un excellent moyen d’obtenir un produit financé et fabriqué.

Ainsi, un achat groupé est une forme de financement participatif un peu plus populaire. Au lieu d’utiliser une plate-forme plus grande, un passionné de clavier se rend sur un forum communautaire comme Geekhack ou mon préféré, le r/Mechmarket de Reddit. Ils commenceront à parler de leur idée d’un nouveau facteur de forme de clavier ou d’un nouveau jeu de touches personnalisé. Si vous allez sur r/Mechmarket et triez par le flair IC (contrôle des intérêts), vous trouverez toute une série de projets que des particuliers ou des petites entreprises cherchent à démarrer. Les créateurs présenteront des prototypes et partageront les détails et les spécifications de fabrication.

Par exemple, Redditor Cyberbay a récemment mis à jour la vérification de l’intérêt pour son clavier Bubble 75, un joli petit clavier monté sur joint avec une disposition unique. Cyberbay est même allé jusqu’à télécharger une vidéo de dactylographie pour que les gens puissent entendre à quoi ressemble le projet fini.

Il produit un joli son étouffé. Si j’avais juste regardé des photos du clavier, je n’aurais peut-être pas été aussi enthousiasmé. Si j’achetais un nouveau clavier, cette vidéo m’aurait peut-être poussé à bout. Le contrôle des intérêts est essentiellement le pitch, ou la phase de vente. Voulez-vous cette chose? Cochez oui ou non.

Lorsqu’un créateur suscite suffisamment d’intérêt, il est temps de procéder à un achat groupé. Les spécifications du clavier ou des accessoires sont verrouillées, les délais de fabrication sont estimés et l’argent est collecté auprès des parties intéressées. L’objectif est de payer tous les aspects de la production, de l’outillage à l’expédition, en veillant à ce que l’argent de chacun aille au bon endroit et que l’initiateur des achats groupés ne se retrouve pas obligé de mettre de l’argent supplémentaire, de sa propre poche ou autrement, pour faire aboutir le projet.

Permettez-moi de vous diriger une fois de plus vers r/Mechmarket, où l’étiquette GB (achat groupé) regorge de projets en cours. Redditor Jrodna s’apprête à lancer un achat groupé pour l’Orthocode, une conception de clavier unique avec un encodeur rotatif. Jrodna a mis en place son propre site Web pour l’achat groupé, avec un prix demandé de 240 dollars néo-zélandais et une date d’expédition prévue en novembre de cette année.

Il y a un petit macropad 3×3 sympa qui est disponible pour 35 $ complètement assemblé, expédié en septembre. Il existe un achat groupé de magnifiques tapis de bureau personnalisés qui sont disponibles à l’achat dans divers magasins en fonction de votre région, avec une date d’expédition prévue au quatrième trimestre 2021. Chez KPREPUBLIC, ils organisent un achat groupé pour un magnifique vert foncé et crème, nature sauvage – ensemble de porte-clés sur le thème Domikey x iNKY Silent Forest. Le kit tout-en-un coûte 200 $, ce qui est relativement peu coûteux pour tout ce que vous obtenez, ou vous pouvez choisir parmi les ensembles plus petits en fonction de votre planche. L’expédition est prévue en décembre.

Un problème avec les achats groupés, qui devrait être évident, est l’aspect entier du paiement maintenant, reçu plus tard. Il n’y a rien de plus décevant que d’avoir un peu d’argent supplémentaire, de trouver le clavier ou le jeu de touches parfait ou ce que vous avez, puis de découvrir qu’il ne sera pas expédié avant plusieurs mois à un an. C’est une énorme frustration pour les nouveaux acheteurs de claviers mécaniques qui pensent qu’ils peuvent simplement acheter ce qu’ils veulent et en finir avec.

Ai-je dit que l’attente est la partie la plus difficile? C’est plus un lien entre attendre et espérer que tout se passe comme prévu. J’ai pris des pièces dans des achats groupés qui ont été retardés de plusieurs mois en raison d’erreurs d’usine telles que des trous mal percés, des composants électroniques cassés et des rayures aléatoires sur tous les boîtiers en aluminium brossé. J’ai eu des jeux de clés où certaines clés étaient imprimées de manière décentrée et devaient être remplacées. Mon achat de groupe préféré a eu lieu en 2017, lorsque la personne organisant l’achat d’un clavier de petit format a mal trié la feuille de calcul des participants de sorte que les sélections de commutateur de clavier de chacun se sont mélangées. Heureusement, il s’agissait d’une carte remplaçable à chaud, je n’ai donc rien eu à ressouder, mais s’il vous plaît, apprenez à utiliser une feuille de calcul.

Du côté positif, un achat groupé réussi produit un objet très limité qui, s’il est entretenu correctement, peut atteindre un prix élevé sur le marché secondaire. Une fois qu’un clavier d’achat groupé commence à se dérouler entre les mains du client, le FOMO des personnes qui n’ont pas participé est super puissant. En prime, les gens qui achètent des articles en édition limitée comme des baskets ou des consoles de jeux pour les revendre à des prix ridicules ? On dirait qu’ils n’ont pas encore découvert le marché des achats groupés de claviers mécaniques.

Attention, ce FOMO est une épée à double tranchant. Imaginez trouver le clavier de vos rêves et réaliser qu’il fait partie d’un achat groupé qui a déjà été clôturé. Bien sûr, il pourrait y avoir des extras produits à un moment donné, mais y aura-t-il vraiment? (La réponse est généralement non. Vous êtes foutu.)

Aussi ennuyeux que cela puisse être de voir un nouveau matériel de clavier cool et de se rendre compte qu’il n’est disponible que si vous payez maintenant et attendez plusieurs mois, des objets parfois minutieusement personnalisés qui répondent à tous vos critères valent la peine d’attendre. Certains de mes claviers préférés dans ma collection sans cesse croissante ont commencé par remplir un formulaire Google primitif en disant que oui, j’avais quelques centaines de dollars et tout un tas de patience.

Participer à un achat groupé bien organisé peut être incroyablement gratifiant. Faites simplement vos recherches, assurez-vous que vous êtes d’accord avec l’attente et espérez le meilleur.