Keylor Navas, élu meilleur gardien de but de la première division française

21/05/2021 à 13:18 CEST

Keylor Navas, gardien de but du Paris Saint Germain, a été choisi ce vendredi comme meilleur gardien de but de Ligue 1 dans les prix décernés par l’Union nationale des footballeurs professionnels de France (UNFP). Un prix qui a été voté par le reste des joueurs de la ligue française comme meilleur gardien de but de cette édition de la ligue, qui a le dernier jour où le titre sera décidé.

Navas a disputé 28 matchs cette saison et a concédé 18 buts, ce qui lui laisse un ratio de 0,69 buts encaissés par match. Des arrêts comme celui qu’il a fait à Youcef Attal lors du match de championnat contre Nice, le penalty qui a arrêté Leo Messi en quarts de finale de Ligue des champions et sa performance en demi-finale contre le Bayern Munich illustrent la solide campagne du grenier. C’est la première fois que Navas remporte le trophée UNFP du meilleur gardien de but de la Ligue, bien qu’il ne s’agisse que de sa deuxième campagne après cinq saisons au Real Madrid.

Son principal rival pour remporter le prix a été le gardien lillois, Mike Maignan, qui a une moyenne de buts encaissés inférieure à celle du Costa Rica: il a a joué 37 matchs et a concédé 22 buts (0,59 par match). Cependant, les joueurs de la ligue ont considéré la performance de Navas comme plus décisive.

Dans une interview avec Canal Plus, il était reconnaissant pour cette reconnaissance: “Je dois remercier ceux qui ont voté pour moi. Cela a été une assez bonne année, au cours de laquelle j’ai essayé de faire de mon mieux, ce qui me laisse plus calme”. Pourtant, au niveau titre, le PSG n’a remporté que la Coupe de France cette saison, remportée cette semaine en finale face à Monaco 2-0, en attendant l’issue ce week-end de la Ligue, dans laquelle deuxième avec un point de moins que Lille.

Keylor Navas, dont la carrière a décollé à Levante et s’est fait connaître internationalement lors de la Coupe du monde 2014, renouvelé son contrat avec le PSG jusqu’en 2024, quand il aura 37 ans. Son souhait est de prendre sa retraite à Paris. Navas va en principe défendre à nouveau le but du PSG ce dimanche, alors que les Parisiens risquent la dernière chance de remporter le titre de champion: pour cela ils devront battre Brest et espérer que Lille (l’actuel leader) perdra ou fera match nul face à lui Angers.