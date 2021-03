Keylor Navas ne jouera pas contre la Bosnie pour éviter la quarantaine

18/03/2021 à 18:39 CET



Le gardien français du PSG Keylor Navas, disputera le match amical de l’équipe du Costa Rica contre le Mexique le 30 mars, mais ne le fera pas contre la Bosnie trois jours avant afin d’éviter la quarantaine à laquelle il devrait se conformer s’il se rend dans un pays hors de l’Union européenne..

Cela a été rapporté ce jeudi par la Fédération costaricienne de football lorsqu’elle a publié la liste des joueurs appelés par l’entraîneur Ronald González pour affronter les deux matches amicaux.

Le Costa Rica se rendra en Bosnie le 27 mars, pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne, et le 30 mars, il affrontera le Mexique, en Autriche.

« Dans le cas de Keylor Navas, il ne sera que pour le deuxième match, contre le Mexique, qui se jouera sur un territoire de l’Union européenne. Il ne sera pas contre la Bosnie, car s’il se rend dans ce pays (qui est en dehors l’UE), le gouvernement français exigerait une mise en quarantaine « en raison de la pandémie de covid-19 à son retour pour rejoindre le PSG, a indiqué la Fédération costaricienne.

Navas est actuellement la figure principale au Costa Rica et affiche un haut niveau tant dans les tournois français qu’en Ligue des champions européenne, une compétition dans laquelle il a été un élément clé pour le PSG pour éliminer Barcelone en huitièmes de finale.

La place de Navas dans le match contre la Bosnie sera prise par le gardien de but local d’Alajuelense Leonel Moreira.

Dans la liste de l’effectif du Costa Rica, le retour du milieu de terrain vétéran Bryan Ruiz se démarque également après un an et demi d’absence, et qui après avoir passé plus d’une décennie dans le football européen et deux saisons au Brésilien Santos, en 2020, il est retourné au Costa Rica. Rica pour jouer avec Alajuelense, cherchant à regagner le niveau.

Ruiz, 35 ans, joueur de la Coupe du monde au Brésil 2014 et en Russie 2018, a déclaré à plusieurs reprises que son rêve était de participer à la Coupe du monde Qatar 2022.

Pour les matches amicaux de mars, le Costa Rica aura les pertes sensibles dues à la blessure du défenseur Óscar Duarte (Levante-ESP) et Giancarlo González (Galaxy-USA).

L’équipe du Costa Rica est composée de 12 joueurs de la ligue locale et de 11 de l’étranger.

Parmi ceux qui sont appelés se trouvent l’arrière droit de l’Allemand Bochum Cristian Gamboa, le défenseur des millionnaires colombiens Juan Pablo Vargas, l’arrière gauche du danois Copenhague Bryan Oviedo, le milieu de terrain espagnol du Deportivo La Coruña Celso Borges et l’attaquant du Mexicain. Leon Joel Campbell.

Les joueurs appelés de la Ligue locale se rendront en Europe dimanche prochain et le reste rejoindra la concentration là-bas.

Liste complète des invoqués:

Gardiens de but: Keylor Navas (PSG-FRA), Leonel Moreira (Alajuelense) et Esteban Alvarado (Limón).

Défenses: Kendall Waston (Saprissa), Francisco Calvo (Chicago Fire-USA), Pablo Arboine (Santos), Keysher Fuller (Herediano), Juan Pablo Vargas (Millonarios-COL), Bryan Oviedo (Copenhague-DEN), Cristian Gamboa (Bochum-GER) ), Ronald Matarrita (Cincinnati-États-Unis).

Milieux de terrain: Celso Borges (Deportivo La Coruña-ESP), Allan Cruz (Cincinnati-USA), Yeltsin Tejeda (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Barlon Sequeira (Alajuelense), Chirstopher Núñez (Cartaginés), Suhander Zúñiga (Herediano) et Wilmer Azofeifeif (Saint Charles).

Attaquants: Joel Campbell (León-MEX), Felicio Brown (Wisla Cracovia-POL), Ariel Lassiter (Houston Dynamo-USA) et Johan Venegas (Alajuelense).