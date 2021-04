Keylor Navas prévient que le PSG n’a pas de place pour les erreurs contre le Bayern Munich

Bien que Robert Lewandowski (blessure) et Serge Gnabry (coronavirus) ne soient pas disponibles pour le match nul, Keylor Navas du Paris Saint-Germain a averti que son équipe ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs contre le Bayern Munich. S’ils le font, ils subiront probablement le même sort qu’en août dernier à Lisbonne, au Portugal, perdant la finale de la Ligue des champions 1-0 en raison d’un but de Kingsley Coman.

Bien sûr, Navas n’est pas étranger à affronter le Bayern en huitièmes de finale de la Ligue des champions, après l’avoir déjà fait à plusieurs reprises avec le Real Madrid et le PSG.

Dans une récente interview avec France Football (via PSG Talk), le gardien costaricien a évoqué le match en déclarant: «Contre eux, aucune erreur n’est autorisée. Pour gagner, il ne faut pas rater, il faut montrer que l’on est présent. Bien sûr, nous sommes humains, donc nous pouvons parfois être dépassés, mais je suis convaincu qu’avec toutes nos qualités, nous avons les armes pour gagner », a expliqué le gardien costaricien.

Lors de la finale en août, le PSG a eu sa juste part d’occasions, mais Manuel Neuer était dans une forme sensationnelle dans la nuit et a produit un certain nombre d’arrêts fantastiques pour refuser à la fois Kylian Mbappe et Neymar à différentes occasions. Navas a tout autant été appelé à l’action par l’attaque du Bayern, mais il ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher la tête à bout portant de Coman d’entrer.

Cette fois-ci, Navas pourrait se sentir moins inquiet du fait que Lewandowski et Gnabry rateront la rencontre. Le Bayern pourrait être contraint de donner un départ à l’ancien attaquant du PSG Eric Maxim Choupo-Moting, à moins que Hansi Flick ne décide d’emprunter une voie différente avec sa sélection de personnel.

Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .