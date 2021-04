Keylor Navas renouvelle avec le PSG jusqu’en 2024

26/04/2021

Daniel Guillen

Le gardien du PSG, Keylo Navas, a prolongé son contrat avec l’équipe parisienne jusqu’au 30 juin 2024, comme l’a annoncé le joueur lui-même sur les réseaux sociaux du club: “Je suis très heureux de pouvoir continuer l’histoire au PSG. Merci à tous pour votre soutien. Allez Paris! “.

L’international costaricien, qui a mis fin à son contrat en fin de saison, Il sera sous les clubs du Parc des Princes pour trois autres stages et terminera son engagement avec 37 ans. Il a remporté une Ligue, une Coupe et une Supercoupe, jusqu’à présent.

Quelqu’un a un message pour vous … 👀 🇨🇷 Allons-y @NavasKeylor! ❤️💙 # Navas2024 pic.twitter.com/ExSzxhlO91 – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 26 avril 2021

L’ancien joueur du Real Madrid a atterri en 2019 après avoir remporté trois titres en Ligue des champions et a joué un rôle absolu: a joué un total de 72 matchs jusqu’à présent avec l’équipe du PSG. Sous la houlette de Mauricio Pochettino, le gardien de but a été le leader du but et l’un des joueurs les plus décisifs de la grande saison parisienne.

Vital sous les bâtons

Keylor Navas est l’un des leaders du PSG cette saison. Avec des options dans les trois compétitions, l’équipe de Mauricio Pochettino affronte la dernière étape avec la certitude que son gardien continuera la saison prochaine. Il a été capital pour le PSG de mars deuxième de Ligue 1 à un point du leader et en demi-finale de Coupe et de Ligue des champions.

Sa solvabilité et sa sécurité sous les bâtons ont fait du costaricien l’un des gardiens de but les plus importants de la dernière décennie. Après avoir attiré l’attention lors de la Coupe du monde 2014 avec le Costa Rica, le but est allé au Real Madrid de UD Levante et là, il a remporté trois Ligue des champions d’affilée.