14/10/2021 à 12:28 CEST

Marc Escola

Cette fin de semaine Mauricio Pochettino il n’aura pas son dilemme habituel dans l’objectif de la PSG. La méta costaricienne Keylor Navas il a été blessé hier dans son engagement international contre États Unis et il perdra les matchs contre lui Angers de Ligue 1 et Leipzig au Champions. Après avoir subi une gêne musculaire au niveau du muscle adducteur droit, le gardien de but a dû rester sur le banc après la pause et subira d’autres tests à son arrivée. Paris, où Donnarumma sera le propriétaire.

Navas il reste un match à ajouter 100 participations avec les ‘ticos’, qui ont été battus ce matin par 2-1 contre l’équipe des Etats-Unis. Sergiño Dest, auteur d’un superbe but avec la gauche, et remplaçant de Keylor, Léonel Moreira, dans les buts contre son camp étaient les auteurs des buts ‘yankees’, qui compliquent le classement costaricien pour le Qatar Coupe du monde 2022.

SERGINO DEST QUEL OBJECTIF L’USMNT égalise ! pic.twitter.com/eVNh8R8Lym – ESPN FC (@ESPNFC) 13 octobre 2021

Foule de blessés

L’étendue de la blessure du gardien n’est pas encore connue, qui sera revue dans la capitale française. Selon le moment du retrait, cela pourrait être décisif pour Pochettino finir par décider de la nouvelle signature Donnarumma dans le onze de départ après avoir caillé une belle performance contre lui Manchester City. Il a assuré qu’il sera vendredi devant le Angers, où à part Navas, les PSG Il accusera également les pertes des Sud-Américains : Marquinhos, Neymar, Paredes, Messi et Di María n’arrivent pas à temps pour le match.