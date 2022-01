Keynote AMD CES 2022 : Comment regarder, heures de démarrage et à quoi s’attendre

Le parfum frais de la nouvelle année est toujours dans l’air, mais l’industrie technologique ne perd pas de temps alors que le Consumer Electronics Show 2022 débutera plus tard cette semaine. De nouvelles technologies dans toutes sortes de domaines seront présentées tout au long du week-end, certains des plus grands acteurs optant pour des vitrines en ligne, dont la première sera AMD.

Le keynote AMD CES 2022 ouvre un mardi chargé pour l’industrie de la technologie, avec Samsung, Intel, Sony et bien d’autres qui devraient tous présenter tout au long de la journée du 4 janvier. Les événements surviennent après que de nombreuses entreprises – y compris les quatre mentionnées précédemment – se soient retirées du salon CES à Las Vegas en raison de l’inquiétude suscitée par la variante COVID-19 Omicron.

Marquez vos calendriers pour le mardi 4 janvier et rejoignez le PDG d’AMD @LisaSu pour notre événement de diffusion en direct #AMD2022 Product Premiere. Nous avons hâte de présenter nos dernières innovations en matière de calcul haute performance – à bientôt ! – AMD (@AMD) 13 décembre 2021

Heure de début de la conférence AMD CES 2022

La keynote d’AMD au CES 2022 débutera à 7h00 PT / 10h00 PT. La présentation sera animée par la PDG de la société, le Dr Lisa Su, et se concentrera sur la présentation des « dernières innovations d’AMD en matière de calcul haute performance », y compris les prochains processeurs Ryzen et les cartes graphiques Radeon. La durée de fonctionnement de la vitrine n’a pas été confirmée.

7 h 00 PT9 h CT10 h HE15 h 00 GMT2 AM AET (5 janvier)

Comment regarder le discours d’ouverture d’AMD CES 2022

Le keynote AMD CES 2022 sera diffusé en direct sur YouTube comme indiqué ci-dessus, ainsi que sur la page AMD at CES Product Premiere. La keynote ne figure notamment pas sur le programme du site officiel du CES, qui montre la keynote de LG comme le premier événement du 4 janvier.

Les fans d’AMD doivent s’attendre à de nouvelles annonces axées à la fois sur les gammes Ryzen et Radeon, la prochaine génération des deux cherchant à être au premier plan de la présentation. La société taquine une nouvelle technologie de traitement appelée Zen-4 depuis un certain temps déjà, et cette présentation est l’occasion idéale de la dévoiler.