Keynote « Unleashed » disponible sur le site Web d’Apple et YouTube

Apple a organisé mardi son événement spécial « Unleashed » d’octobre axé sur les Mac. Et si vous avez manqué la keynote, ne vous inquiétez pas. La société vient de partager sur son site officiel et sa chaîne YouTube les vidéos du keynote « Unleashed » d’aujourd’hui.

La société a présenté lors de l’événement le nouveau MacBook Pro avec les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max plus puissantes. Apple a également dévoilé les AirPods 3 avec un nouveau design et Spatial Audio, ainsi qu’un nouveau plan d’abonnement Apple Music basé sur Siri.

Il s’agissait du quatrième événement spécial d’Apple en 2021 et également du huitième événement entièrement en ligne depuis la WWDC 2020 en juin de l’année dernière. Encore une fois, la presse n’a pas pu assister à l’événement en personne en raison de la pandémie de COVID-19.

Apple a diffusé en direct la présentation « Unleashed » sur son site Web et également sur YouTube, et maintenant le discours complet est disponible pour être revu. La keynote est également disponible sur Apple Podcasts en version audio uniquement et en version vidéo HD.

