Keyshawn Johnson déchire Jon Gruden après sa démission en tant qu’entraîneur des Raiders

Keyshawn Johnson ne semble pas trop surpris par Jon Gruden. Mardi matin, lors de l’émission de radio ESPN Keyshawn, JWill & Max, Johnson a déchiré Gruden après avoir démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders. L’ancien receveur de la NFL a passé deux saisons avec Gruden alors qu’ils étaient tous les deux avec les Buccaneers de Tampa Bay, et Johnson a déclaré que Gruden était une fraude.

« Je ne savais pas que Jon dirait des choses comme ça et les mettrait dans un e-mail », a déclaré Jonson, transcrit par CBS Sports. « Il a toujours été un imposteur pour moi. … Depuis le premier jour, il a été vendeur de voitures d’occasion. Et les gens l’ont acheté parce qu’il a hérité d’une équipe de championnat construite par Tony Dungy et Rich McKay, et il est venu là-bas avec un petit peu d’énergie différente de celle que nous avions avec Tony, et cela nous a en quelque sorte donné un coup de fouet pour obtenir notre championnat du monde – ce dont je suis reconnaissant. Mais en même temps, j’ai aussi vu qui il était à travers ce voyage pour obtenir un championnat. »

Johnson a joué pour Gruden de 2002 à 2003. Dungy était l’entraîneur-chef des Buccaneers avant d’être congédié en 2001. Gruden a mené les Buccaneers à une victoire au Super Bowl en 2002, mais n’a jamais pu revenir au même niveau de jeu tout au long de sa carrière d’entraîneur. Gruden a été licencié en 2009 et a ensuite travaillé pour ESPN.

Pendant son séjour à ESPN, Gruden aurait envoyé des courriels à différentes personnes qui avaient un langage misogyne, anti-gay et raciste. Le New York Times a rapporté la nouvelle au cours du week-end, ce qui a conduit Gruden à démissionner de son poste d’entraîneur-chef des Raiders lundi soir. Il s’agissait du deuxième passage du joueur de 58 ans avec les Raiders alors qu’il entraînait à l’origine l’équipe de 1998 à 2001. Gruden a de nouveau été embauché par les Raiders en 2018, signant un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans.

« J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas », a déclaré Gruden dans un communiqué. « J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. » Gruden a un dossier d’entraîneur en carrière de 117-112 et 5-4 en séries éliminatoires.