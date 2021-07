Keyshia Cole parle de la mort de sa mère Frankie Lons dans un article déchirant

La chanteuse de R&B Keyshia Cole a rompu son silence sur la mort de sa mère dans une publication déchirante sur Instagram jeudi. Frankie Lons est décédée dimanche des suites d’une overdose de drogue qu’elle aurait subie après avoir fêté son 61e anniversaire. Cole, 39 ans, a dit à sa mère qu’elle “lui manquera”, ajoutant qu’il n’y a aucun moyen de se préparer à perdre un parent.

“C’est tellement dur mec. Je ne peux même pas vraiment trouver les mots”, a écrit Cole sur Instagram, à côté d’une galerie de photos avec Lons et sa famille. “SMH. Honnêtement, je ne sais même pas comment me sentir. Tu ne peux jamais te préparer à quelque chose comme ça… Jamais !!! mais tu vas nous manquer. C’est fou parce que… Depuis des semaines je te cite, de l’oie qui a pondu l’œuf d’or, à appeler les chaussures Neffe des brûleurs lents, car elles ont déjà été achetées éraflées.”

Cole a ensuite fait l’éloge de l’humour et de la personnalité « inégalables » de sa mère. “Naturellement si drôle, c’est ce que j’aimais dans votre personnalité … nous l’avons tous aimé”, a-t-elle écrit. “J’ai créé ce post pour montrer mon amour et mon appréciation pour votre vie et je voudrais remercier mes fans + supporters, tirer sur vos supporters et fans, d’être ici avec nous pendant ces moments difficiles, et l’amour que vous avez tous pour nous …..l’amour pour tous vos enfants s’est définitivement fait sentir. Quand vous avez dit que tout ce que vous vouliez, c’est d’avoir TOUS VOS ENFANTS AU MÊME ENDROIT, À UN MOMENT cela signifiait le plus pour vous, Et je suis complètement prêt à le faire pour vous. Même à travers nos différences… NOUS VOUS AIMONS. JE T’AIME BEAUCOUP !!! Frank da bank!”

Le frère de Cole, Sam, a déclaré lundi à TMZ que Lons était décédée dimanche, à l’occasion de son 61e anniversaire. Lons a lutté contre la toxicomanie pendant des années et avait été sobre pendant un certain temps avant de rechuter. Sam a dit qu’il vérifiait avec Lons tous les jours pour l’aider à rester abstinent. La sœur de Cole, Elite Noel, a également confirmé la mort de Lons avec une publication Instagram Story. “La pire douleur de ma vie… de voir ma mère dans un sac mortuaire le jour de son anniversaire ! Mon cœur s’est tellement brisé”, a écrit Noel.

Cole a été donnée en adoption à l’âge de 2 ans et élevée par des amis de la famille Leon et Yvonne Cole. Elle n’a rencontré ses parents biologiques qu’à l’âge adulte et déjà une star. Son père biologique est l’entraîneur de boxe Virgil Hunter. Lons a récemment été présenté dans la série de téléréalité BET 2019 de Cole Keyshia Cole: My New Life.

La chanteuse “I Changed My Mind” a écrit sur les difficultés de sa mère dans un post Instagram franc de 2018. “C’était il y a 2 ans et demi”, a écrit Cole à l’époque, à côté d’une vidéo avec sa mère. “Chaque fois que ma mère rechute, cela me brise le cœur plus qu’il ne l’a déjà été. J’espère que si l’un d’entre vous a affaire à un membre de la famille qui lutte contre la toxicomanie, vous apprenez vous-même à faire face à la la lutte de tout cela. Et toute la douleur que cela apporte de voir un être cher rechuter constamment. Les voir retourner dans la rue Parce que c’est ce à quoi ils sont habitués, ou préféreraient être. Tu me manques vraiment ! Et je t’aimerai toujours .”