Keywords entre sur le marché australien avec l’acquisition de Tanalus Media

Keywords Studios est entré sur le marché australien grâce à son investissement de 85% dans Tantalus Media. La contrepartie est d’un maximum de 46,8 millions de dollars, avec un montant initial de 30,6 millions de dollars à payer, dont 12,2 millions de dollars seront fournis en actions tandis que les 18,4 millions de dollars restants sont une somme en espèces. Pour recevoir les 16,2 millions de dollars finaux, Tantalus devra atteindre un certain nombre d’objectifs sur une période de deux ans. «C’est une belle journée pour notre équipe et nous sommes ravis de rejoindre la famille Keywords Studios», a déclaré Tom Crago, PDG de Tantalus. «Nous partageons la même vision des opportunités au sein de l’industrie du jeu vidéo, et nous sommes reconnaissants à Keywords Studios d’avoir investi dans notre croissance, non seulement dans Tantalus, mais sur le marché australien au sens large. «Cela nous fournit une excellente plate-forme pour une expansion future, et avec le talent et l’expertise disponibles dans cette partie du monde, nous sommes très enthousiasmés par l’avenir. « Pour nous tous, cela signifie pouvoir travailler sur plus de jeux que jamais, avec nos partenaires éditeurs existants et au-delà. » Bienvenue à la famille Tantalus a été fondée en 1994 et est basée à Melbourne. Il est connu pour son travail sur certaines franchises majeures, notamment Sonic, Mass Effect et The Legend of Zelda. « Tantalus apporte 27 ans d’expérience dans le développement de jeux vidéo en Australie pour certains des plus grands éditeurs mondiaux et des principaux titres », a déclaré Jon Hauck, PDG par intérim de Keywords Studios. « L’équipe talentueuse, dirigée par Tom Crago et soutenue par une équipe de direction expérimentée, a une expérience impressionnante de travail de développement sur des franchises majeures, notamment Age of Empires, Sonic Mania, The Legend of Zelda, Mass Effect, Cars and Cities: Skylines. «Nous sommes ravis d’accueillir Tantalus dans la famille Keywords Studios. En tant que premier investissement en Australie, nous sommes très heureux de travailler avec Tom et son équipe talentueuse qui apporteront une expertise et une connaissance du marché inestimables alors que nous étendons notre présence dans ce site attractif et en croissance Région. » La société australienne est la dernière d’une ligne d’acquisitions effectuées par Keywords, alors que la société a racheté l’agence de relations publiques Indigo Pearl et la société audio Jinglebell en décembre dernier.

