Keywords ouvre un studio d’enregistrement à Paris

Le géant des services de jeux, Keywords Studios, a ouvert un tout nouveau studio d’enregistrement ultramoderne à Paris, en France.

Cet emplacement possède apparemment des spécifications « de pointe » pour la localisation audio, y compris quelque chose appelé le protocole Dante. C’est une façon de gérer l’audio numérique sans aucune dégradation de la conversion en analogique, bien que le protocole Dante sonne définitivement comme le nom d’un jeu de tir cyberpunk que quelqu’un comme THQ aurait sorti vers 2011.

«Nous sommes impatients de poursuivre la croissance de Keywords Studios avec l’ouverture de cette installation ultramoderne», a déclaré le président français de Keywords Michel Golgevit.

«Cela fournira à notre personnel et à nos clients un environnement d’enregistrement adapté à leurs besoins et nous permettra de fournir une localisation de pointe pour nos clients.»

Stéphan Gonizzi, directeur grands comptes de Keywords Studios France, a ajouté: «Le studio d’enregistrement parisien est le signe de la croissance continue de Keywords Studios et de la transformation de nos nombreux atouts en une offre plus large à nos clients. À mesure que les demandes des consommateurs changent, nous pensons que cela renforce encore notre position de l’un des principaux sous-traitants du développement du secteur. »

Il s’agit du dernier mouvement de Keywords, suite à l’entrée de la société sur le marché australien le mois dernier avec l’acquisition de Tantalus Media. L’entreprise a également embauché un nouveau directeur de l’exploitation chez Sonia Sedler en janvier de cette année.

