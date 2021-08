KFC contraint de fermer des sites au milieu de la résurgence de COVID-19

Une épidémie massive de COVID-19 dans un restaurant KFC à Sydney, en Australie, a de nombreuses personnes dans le pays appelant à la fermeture temporaire de tous les établissements de restauration rapide. Selon un rapport de News.com.au, 12 membres du personnel d’un seul KFC de Sydney ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus, même au milieu de la dernière série de fermetures de la ville. Maintenant, les gens réévaluent à quel point ces entreprises sont « essentielles » pendant cette crise de santé publique.

L’Australie s’est forgée une réputation pour certaines des restrictions COVID-19 les plus rapides et les plus strictes tout au long de cette pandémie mondiale, et pour la plupart, cela a bien fonctionné pour eux. Cependant, cette épidémie de KFC a surpris les employés, les responsables de la ville et le grand public lors de sa sortie ce mois-ci. Grâce à la recherche des contacts, les responsables ont réussi à contacter chaque client qui a visité la succursale de Canterbury Road de KFC entre le 27 juillet et le 2 août – le moment où ils auraient pu être exposés. Toutes ces personnes ont été invitées à passer un test COVID-19 et à s’auto-isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat.

L’épidémie actuelle de COVID-19 en Australie serait centrée autour de la ville de Sydney et de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW). L’État est soumis à des protocoles de verrouillage depuis environ huit semaines maintenant, mais malheureusement, de nouveaux cas sont toujours en augmentation. Le directeur de la santé de l’État, le Dr Kerry Chant, a expliqué lors d’une conférence de presse que l’épidémie de KFC est une parfaite illustration de l’impact de la variante Delta sur tout lieu de travail dans lequel elle pénètre.

« Vous avez une personne qui a présenté [COVID-19] à un lieu de travail, alors vous avez 12 personnes qui ont été infectées. Chacune de ces 12 personnes retournera dans leur foyer et l’y présentera », a-t-elle expliqué. « Ensuite, vous obtenez le cycle de transmission. C’est pourquoi il est si essentiel que les gens soient testés le plus tôt possible, et que les gens, même sur les lieux de travail, suivent toutes les pratiques de sécurité liées au covid.”

Chant n’a pas appelé à la fermeture de tous les restaurants de restauration rapide en vertu d’ordres de verrouillage, mais de nombreux Australiens ont exprimé cette conclusion sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont également souligné que leur île voisine, la Nouvelle-Zélande, avait fermé des chaînes de restauration rapide avec d’excellents résultats. Les “restrictions de niveau 4” de la Nouvelle-Zélande signifient que seuls les supermarchés, les dépanneurs, les pharmacies, les stations-service et quelques autres établissements sélectionnés peuvent continuer à faire des affaires.

“KFC n’a pas besoin d’être ouvert. Permettre cela rend le verrouillage plus long pour tout le monde et toutes les entreprises actuellement obligées de fermer”, a tweeté une personne à l’époque. Un autre a ajouté: “Ils abandonnent clairement, comptant sur la vaccination pour nous en sortir. Nous pourrions en faire plus. Chaque travailleur essentiel à Sydney devrait être testé tous les trois jours, quelle que soit la LGA dans laquelle vous vivez.”