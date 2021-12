KFC dévoile un nouveau sandwich alléchant

Si vous avez déjà voulu manger du poulet pop-corn de KFC en sandwich sans avoir besoin d’acheter des petits pains séparément, vous voudrez peut-être envisager des vols vers la Nouvelle-Zélande. La succursale de KFC en Nouvelle-Zélande a récemment lancé le Popcorn Chicken Slab, qui est aussi potentiellement dangereux pour votre régime de vacances qu’il y paraît. L’édition de menu fou a été introduite en Australie en 2019.

Le Popcorn Chicken Slab est conçu pour six personnes. C’est un lit de morceaux de poulet au maïs soufflé entre six pains à hamburger, avec une sauce au fromage crémeuse et une sauce barbecue piquante ajoutée pour faire bonne mesure. L’élément de menu est disponible dans les restaurants KFC néo-zélandais depuis le 2 novembre, rapporte ZMonline.

l’australian KFC vend une « dalle de poulet pop-corn » et ils nous font paraître tellement paresseux et stupides. nous devons faire mieux pic.twitter.com/68a7LCzSDp – Podcast « Casey » Jones de l’utilisateur de bong (@CaseyJPod) 24 novembre 2021

Vous pouvez également commander le Popcorn Chicken Slab Meal, qui comprend deux portions de frites et deux boissons. La dalle coûte à elle seule 10,50 dollars australiens (7,53 USD) et le repas coûte 15,99 AUD (11,47 USD), rapporte Chew Boom. Il existe également l’offre Slab Feast, qui comprend une commande Slab, six morceaux de poulet recette secrète, une grosse commande de frites, une grosse purée de pommes de terre, de la sauce et une boisson de 1,5 litre pour 30,99 $ AUD (22,22 $ USD).

Des rapports sur des emplacements de KFC Australia ayant obtenu la dalle de poulet au pop-corn ont fait surface en octobre 2019. Ils ont été ajoutés aux menus à l’échelle nationale en octobre 2020. « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de ravir les fans du meilleur du colonel, et nous sommes ravis d’apporter de nouveaux éléments de menu innovants dans nos restaurants », a déclaré un porte-parole de KFC à 7News.com.au en 2019. « Notre dernière création – le Popcorn Chicken Slab – est mise à l’épreuve et est actuellement disponible dans neuf restaurants de la région de Ballarat. Restez à l’écoute pour voir si la tranche de poulet au maïs soufflé arrive dans les menus KFC à l’échelle nationale ! »

Les fans de KFC aux États-Unis n’ont peut-être pas de nouveaux éléments de menu étranges cette saison des fêtes, mais l’entreprise s’est à nouveau associée à Enviro-Log cette année afin que votre cheminée puisse sentir comme une cuisine KFC. La bûche aux 11 herbes et épices sera disponible dans Walmarts cette saison des fêtes pour 9,88 $. La bûche est parfumée pour apporter l’odeur des herbes et des épices à votre salon. L’emballage des bûches comprend un code QR que les fans peuvent numériser pour participer à un concours et organiser un dîner privé préparé par le chef cuisinier de KFC, Chris Scott.