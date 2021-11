KFC dévoile un nouveau type de sandwich au poulet

La guerre des sandwichs au poulet s’intensifie et KFC est la dernière chaîne de restauration rapide à faire sensation. Des années après le début des guerres avec les débuts du sandwich au poulet de Popeyes, Kentucky Fried Chicken, déjà connu pour son bon poulet frit à lécher les doigts, revient dans le jeu, mais cette fois avec une torsion. La chaîne de restauration rapide bien-aimée a ajouté le nouveau Filet & Cutlet Sandwich au menu, mais uniquement dans un seul endroit.

Le nouveau sandwich a été ajouté aux menus des magasins KFC au Japon au début du mois, selon le site d’information alimentaire Chew Boom. Le sandwich est composé de deux styles différents de poulet frit : un filet de poulet frit et une escalope de poulet à la viande hachée. Selon le site, le sandwich commence par une paire de petits pains à hamburger moelleux, le petit pain du bas étant surmonté d’un filet de poulet frit signature, qui est ensuite garni d’une escalope de poulet à la viande hachée panée et assaisonnée de 11 herbes et épices. Le sandwich est fini avec une sauce mayo spéciale à base de moutarde à grains entiers arabiki, d’ail et de poivre, le tout sur un lit de laitue fraîche.

KFC lance un nouveau sandwich au poulet aux filets et aux escalopes au Japon : https://t.co/IaYUZRKRAB #chewboom – ChewBoom (@ChewBoom) 23 novembre 2021

Sora News 24 rapporte que l’emballage du sandwich Filet & Cutlet est un peu différent de l’emballage KFC traditionnel, car il se présente dans une boîte « étonnamment haute » mesurant plus de 10 cm de diamètre. Selon le point de vente, « lorsque nous l’avons ouvert, nous avons pu voir qu’il avait besoin de cette hauteur pour couvrir la magnifique tour de petits pains et de viande frite qui se trouvait à l’intérieur ». Quant au goût du nouveau plat ? Sora News 24 a donné au sandwich une critique alléchante.

« Si nous devions le résumer en une phrase, nous dirions que c’était merveilleux de lécher les doigts », a écrit le média dans sa critique. « Le menchi katsu était rempli de délicieux poulet émincé, et il était juteux, croquant et friable, se mariant incroyablement bien avec la sauce, le filet de poulet et les 11 herbes et épices secrètes du filet. Manger un filet de poulet frit avec un plat frit l’escalope de poulet émincé est quelque chose que nous n’avons jamais fait auparavant, et même si cela semblait immoral de manger les deux ensemble, c’était tellement bon en même temps. »

Le sandwich au filet et aux escalopes est disponible à la carte pour 490 , soit environ 4,27 $ US, et également dans le cadre d’un combo servi avec un accompagnement de frites et une boisson pour 790 , soit environ 6,88 $ US. Actuellement, le sandwich ne peut être trouvé que dans les magasins KFC participants à travers le Japon pour une durée limitée. On ne sait pas s’il finira par se rendre aux États-Unis ou dans d’autres sites KFC en dehors du Japon.