KFC et Lay’s s’associent pour un nouvel élément de menu, mais il y a un hic

Le menu de KFC vient de s’agrandir un peu avec un nouvel ajout alléchant grâce à une toute nouvelle équipe avec Lay’s. La chaîne de restauration rapide bien-aimée, connue pour son bon poulet frit à lécher les doigts, s’est associée à la marque de croustilles préférée des fans pour présenter le nouveau poulet KFC x Lay’s BBQ Crunch, bien qu’il y ait un problème très malheureux pour ceux qui vivent aux États-Unis.

Le nouvel élément de menu a été confirmé pour la première fois par le site de restauration Chew Boom. Le poulet croquant KFC x Lay’s BBQ comprend du poulet mariné, chaud et épicé avec os frais, et bien que ce soit assez délicieux, il augmente la mise en étant pané à la main avec un mélange de farine spécial « étouffé de croustilles Lay’s », selon la description officielle de l’article. Le poulet est ensuite frit jusqu’à ce qu’il soit doré et enrobé d’une saveur de barbecue pour un coup de fouet supplémentaire.

Commander le nouveau poulet KFC x Lay’s BBQ Crunch ne sera pas une tâche facile, car il faudra que ceux qui vivent aux États-Unis et dans d’autres pays aient un passeport et un billet d’avion. Le poulet KFC x Lay’s BBQ Crunch n’est actuellement disponible que dans les magasins KFC participants à travers Singapour, et uniquement pour une durée limitée. On ne sait pas si KFC envisage un jour de déployer l’article dans d’autres pays, ou si le poulet KFC x Lay’s BBQ Crunch restera un élément de menu exclusif à Singapour. Il n’est pas non plus clair si l’élément de menu reviendra éventuellement à l’avenir après son exécution initiale à durée limitée.

Les amateurs de restauration rapide sauront qu’il n’est pas rare que les chaînes de restaurants proposent des éléments de menu spécifiques à chaque pays. En fait, les amateurs de KFC dans certains endroits aux États-Unis ont récemment eu droit à l’un de ces articles exclusifs. En décembre, la chaîne a introduit la sauce mambo Sweet Hot Capital City au menu dans une poignée d’emplacements de Washington, DC. La sauce mambo Sweet Hot Capital City de KFC est originaire de Capital City, une célèbre entreprise appartenant à une femme noire exploitée par Arsha Jones, et est décrite comme étant une sauce trempette « sucrée, épicée et piquante unique ».

Les fans de KFC aux États-Unis ont également eu droit à cette saison des fêtes avec le retour de la bûche 11 Herbs & Spices de KFC. Introduite pour la première fois en 2018, la bûche sent exactement la recette secrète du colonel. Les bûches ont été mises à disposition en quantité limitée sur le site Web de Walmart pour 9,88 $, chaque emballage de bûches comprenant un code QR spécial qui, une fois scanné, a inscrit les fans dans un concours pour un séjour au Kentucky Fried Chicken Firelog Cabin.