KFC India lance une nouvelle campagne pour son service Express Pick-up

PT Usha est l’icône de la vitesse en Inde, a déclaré Ritu Sharda, directrice de la création chez Ogilvy North.

KFC India a engagé l’athlète PT Usha pour sa nouvelle campagne visant à soutenir son service « Express Pick-up ». Dans la campagne, l’entreprise fait la promotion de son service récemment lancé qui promet une livraison dans les sept minutes. « La légende PT Usha incarne la vitesse et qui mieux qu’elle pour transmettre notre nouveau service de prise en charge express. Dans le film, PT Usha se double d’un chef à grande vitesse dans la cuisine KFC, avec le colonel à ses côtés, l’encourageant. Notre promesse de sept minutes est un différenciateur clé, garantissant un temps d’attente minimal pour la commande », a déclaré Moksh Chopra, directeur marketing de KFC India.

Dans la première partie du film de campagne, on voit deux clients entrer dans un magasin KFC. Ils ont du mal à y croire lorsqu’ils découvrent que KFC India a lancé une navette express de sept minutes. Ils plaisantent sur la façon dont la commande doit être préparée par PT Usha comme qui d’autre serait si rapide. Mais à leur grande surprise, Usha elle-même leur sert la commande.

« Depuis que nous sommes enfants, la vitesse n’a qu’un seul nom : PT Usha. Le fait est que, même maintenant, PT Usha est l’icône de la vitesse en Inde. Ainsi, pour le service de plats à emporter ultra-rapide de KFC, il n’y a pas de meilleur endosseur pour dire « sept minutes matlab sept minutes ». Le film s’est presque entièrement écrit à partir de là. Et nous étions ravis d’avoir la légende à bord », a déclaré Ritu Sharda, directrice de la création chez Ogilvy North.

KFC India est déjà connu pour son goût caractéristique et dépasse désormais toutes les limites de vitesse sur les commandes de ramassage avec son service de ramassage express, a déclaré Usha. « Bien que la ‘vitesse’ soit certainement passionnante pour moi, cela prend même un cran plus haut avec l’express. Le concept en lui-même était si excitant que j’ai sauté sur l’opportunité de figurer dans la campagne, aux côtés du colonel bien-aimé. Ce fut un réel plaisir de faire partie de la campagne, de servir du poulet KFC chaud et croustillant, le tout en sept minutes », a-t-elle ajouté.

