KFC lance du poulet frit sans viande aux États-Unis

KFC rejoint la tendance de la restauration rapide en proposant des options sans viande dans les menus. Lundi, la chaîne ajoutera le poulet à base de plantes de Beyond Meat aux menus du pays après des années de test du produit au niveau régional. Beyond Meat et KFC ont travaillé ensemble pour créer un substitut de viande de poulet qui a le goût du poulet entier plutôt que des pépites broyées.

Le poulet à base de plantes a été introduit dans les restaurants d’Atlanta en août 2019 et s’est vendu en quelques heures seulement. KFC a également testé le produit à Nashville, Charlotte et dans le sud de la Californie il y a deux ans, rapporte CNBC. Désormais, le Beyond Fried Chicken sera disponible dans tout le pays le lundi 10 janvier pour une durée limitée. Il sera disponible en commandes de six ou de 12 pièces, la commande de six pièces commençant à 6,99 $. La sauce trempette est incluse dans chaque commande. KFC ne commercialise notamment pas le produit directement auprès des végétaliens ou des végétariens, car il sera fabriqué avec le même équipement que celui utilisé pour le poulet frit ordinaire de KFC.

KFC ajoutera le poulet végétal de Beyond Meat à ses menus 🍗 Le lancement intervient après des années de tests de la chaîne Yum Brands et Beyond Meat pour créer un substitut de viande. Vous attendez avec impatience la nouvelle offre❓ Eh bien, nous avons hâte !! pic.twitter.com/cLkFhAVXHj – @YourAlterEgoZA (@yoralteregoza) 5 janvier 2022

KFC pense que c’est maintenant le meilleur moment pour commencer à vendre du poulet sans viande, car de nombreux Américains essaient de commencer la nouvelle année avec des choix plus sains. « Il s’agit vraiment de savoir où va le client ; il veut manger plus de protéines végétales », a déclaré à CNBC le président de KFC US, Kevin Hochman. « C’est janvier, donc c’est une période de résolutions du Nouvel An et de vouloir faire quelque chose de différent dans votre alimentation. »

La chaîne et Beyond Meat sont certains que les restaurants auront suffisamment de produits pour répondre à la demande, malgré la pandémie de COVID-19 et la vague de variantes Omicron. « Du point de vue de l’approvisionnement, nous nous en sentons vraiment bien, et c’est quelque chose avec lequel nous avons de l’expérience lors des premiers essais », a déclaré à CNBC Ethan Brown, PDG de Beyond Meat. Miam! Brands, qui détient KFC, Taco Bell et Pizza Hut, a signé un partenariat avec Beyond Meat pour développer d’autres produits sans viande, comme une carne asada à base de plantes pour Taco Bell.

Le déploiement de Beyond Fried Chicken est le plus grand des produits sans viande à ce jour, et est un signe que l’industrie de la restauration rapide est toujours intéressée à mettre ces options au menu malgré quelques problèmes. Dunkin ‘a récemment abandonné sa saucisse Beyond à plusieurs endroits, et l’essai de la saucisse Impossible de Little Caesar n’a pas été couronné de succès. Cependant, Chipotle a récemment annoncé qu’il allait essayer un chorizo ​​végétarien qu’il a développé en interne cette semaine.

« Y aura-t-il des accrochages en cas d’apparition d’une pandémie ? Bien sûr », a déclaré Hochman à Vox. « Nous pensons qu’en fin de compte, cette idée de consommer de plus en plus de protéines végétales est un fait accompli. Cela va arriver, il s’agit vraiment de quand. »