KFC, l’opérateur de Pizza Hut Devyani International IPO ouvre le 4 août; rejoindra la liste des publications de Burger King

Devyani International, le plus grand opérateur de restaurants à service rapide (QSR) de renom tels que KFC et Pizza Hut, entrera dans Dalal Street la semaine prochaine pour lancer son offre publique initiale (IPO). La société a déposé son Red Herring Prospectus (RHP) auprès du régulateur des marchés de capitaux pour son émission publique qui s’ouvre le mercredi 4 août 2021 et restera ouverte à la souscription des investisseurs jusqu’au vendredi 6 août 2021. L’émission publique comprend une nouvelle émission de actions d’une valeur de Rs 440 crore et offre à la vente (OFS) d’émission d’actions de capital-actions jusqu’à 15,53 crore par les actionnaires et les promoteurs existants.

Un OFS comprend 6,53 crores d’actions par Dunearn Investments Mauritius Pte, jusqu’à 9 crores d’actions par RJ Corp Ltd. Ce sera la troisième chaîne de restaurants à proposer une introduction en bourse ces derniers temps, après l’inscription réussie de Burger King India et Barbeque. -Hospitalité nationale. Les banquiers d’investissement nommés pour l’émission sont Kotak Mahindra Capital Company Ltd, CLSA India Pvt Ltd, Edelweiss Financial Services Ltd et Motilal Oswal Investment Advisors Ltd. Le registraire de l’émission est Link Intime India Private Ltd. Une fois son introduction en bourse réussie, Devyani International rejoindra Jubilant FoodWorks Ltd, Westlife Development Ltd et Burger King India.

Devyani est la plus grande société de restauration rapide en Inde à être cotée sur Swiggy et figurait parmi les plus grandes sociétés de restauration rapide en Inde à être cotée sur la plate-forme Zomato en 2019 et 2020. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 24,26 pour cent. Alors que le ratio P/E du groupe de pairs de l’industrie s’élevait à 179,21x. La société a prévu d’utiliser le produit net pour financer le remboursement ou le remboursement anticipé de tout ou partie des emprunts d’une valeur de Rs 324 crore, et à des fins générales de l’entreprise.

Les activités de Devyani International sont généralement classées en trois secteurs verticaux comprenant les magasins de KFC, Pizza Hut et Costa Coffee, exploités en Inde (KFC, Pizza Hut et Costa Coffee appelés Core Brands, et ces activités en Inde appelées Core Brands Business ); les magasins exploités hors d’Inde comprenant principalement les magasins KFC et Pizza Hut exploités au Népal et au Nigeria (International Business) ; et certaines autres opérations dans l’industrie F&B, y compris les magasins de nos propres marques telles que Vaango et Food Street (Autres activités).

Devyani International comptait 692 magasins au 31 mars 2021 et 735 magasins au 30 juin 2021, dans l’ensemble de ses opérations, comprenant les magasins KFC, Pizza Hut et Costa Coffee ainsi que les points de vente d’autres marques telles que Vaango.

