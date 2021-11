KFC, l’opérateur de Pizza Hut Sapphire Foods IPO ouvre le 9 novembre, pas de nouveau numéro, tous OFS; vérifier la fourchette de prix, la taille du lot

L’offre publique initiale de Sapphire Foods est entièrement une offre à la vente (OFS) de 1,75 crore d’actions par les promoteurs et les actionnaires existants. Image : .

L’introduction en bourse de KFC, l’opérateur de points de vente Pizza Hut, Sapphire Foods, de 2 073 crores de roupies, s’ouvrira le mardi 9 novembre 2021. L’offre publique initiale de Sapphire Foods est entièrement une offre à la vente (OFS) de 1,75 crore d’actions par les promoteurs et les actionnaires existants. La société a fixé une fourchette de prix de 1 120 à 1 180 Rs par action d’une valeur nominale de 10 Rs chacune. Dans le cadre de l’OFS, QSR Management Trust vendra 8,50 actions lakh, Sapphire Foods Mauritius Ltd se déchargera de 55,69 actions lakh, WWD Ruby Ltd cédera 48,46 actions lakh et Amethyst offrira 39,62 actions lakh. En outre, AAJV Investment Trust vendra 80 169 actions, Edelweiss Crossover Opportunities Fund se déchargera de 16,15 actions lakh et Edelweiss Crossover Opportunities Fund-Series II cédera 6,46 actions lakh.

Les investisseurs peuvent faire des offres pour un minimum de 12 actions et en multiples par la suite, se traduisant par un investissement minimum de Rs 14 160 par lot à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix. Jusqu’à 75 pour cent de l’émission nette ont été réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 15 pour cent aux acheteurs non institutionnels et les 10 pour cent restants aux investisseurs de détail. Sapphire Foods, un opérateur de restauration omnicanal et le plus grand franchisé de Yum Brands dans le sous-continent indien, est soutenu par des investisseurs de renom tels que Samara Capital, Goldman Sachs, CX Partners et Edelweiss. A noter que Devyani International, qui est l’autre franchisé de Yum! Brands en Inde, exploite 297 magasins Pizza Hut et 264 magasins KFC. Il a lancé son introduction en bourse de Rs 1,838 crore en août de cette année.

La société a déclaré que les investisseurs seront tenus de s’assurer que le compte bancaire utilisé pour les enchères est lié à leur numéro de compte permanent (PAN). Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 24,92 %. Alors que le BPA moyen pondéré de base et dilué pour les trois exercices précédents est de Rs 22,46. JM Financial, BofA Securities, ICICI Securities et IIFL Securities sont les chefs de file de l’émission publique de la société. Les actions de la société seront cotées sur BSE et NSE. Au 30 juin 2021, la société comptait 7 020 salariés permanents et 36 consultants et salariés contractuels, dont une majorité travaillant sous la fonction finance. L’association de Sapphire Foods avec Yum a débuté en 2015 et ils ont actuellement les droits non exclusifs d’exploiter des restaurants sous trois des marques de YUM, à savoir les marques KFC, Pizza Hut et Taco Bell.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.