KFC ramène un élément de menu spécial pour les fêtes

KFC veut que votre maison sente comme son mélange emblématique de 11 herbes et épices en cette période des Fêtes. Pour la quatrième année consécutive, la chaîne de restauration rapide bien-aimée de poulet frit ramène le KFC 11 Herbs & Spices Firelog, le célèbre chapeau de bûche sent le célèbre poulet frit du Colonel, mais cette année, il y a un autre cadeau sous le sapin : le Escapade au Kentucky Fried Chicken Firelog Cabin.

Introduite pour la première fois en 2018, la Bûche KFC 11 Herbes & Épices sent exactement la recette secrète du Colonel. Lors de ses débuts en 2018, une recherche publiée dans Psychology Today a rapporté que les odeurs déclenchent des zones du cerveau fortement liées à la mémoire. La bûche est instantanément devenue une tradition de vacances convoitée, et compte tenu de la fanfare, KFC la ramène en 2021 avec quelques mises à jour. Ceux qui achètent la bûche cette saison des fêtes – il est disponible pour 15,88 $ exclusivement sur Walmart.com – recevront une bûche avec un emballage mis à jour en édition limitée et un parfum extra croustillant amélioré.

(Photo: KFC)

En plus de la bûche aux 11 herbes et épices, KFC a également créé le Kentucky Fried Chicken Firelog Cabin pour la saison 2021, partageant qu’ils « ont décidé de l’augmenter d’un cran ». Le Kentucky Fried Chicken Firelog Cabin est décrit comme « un cadeau de vacances vraiment unique dans une vie sur le thème de KFC ». L’expérience comprend un séjour de trois jours et deux nuits pouvant accueillir jusqu’à huit personnes dans une luxueuse cabane en rondins de 7 000 pieds carrés sur trois étages entourée de 200 acres de réserve naturelle protégée. La cabine est idéalement située dans le Kentucky. La cabine dispose de quatre chambres, de plusieurs espaces de vie ouverts, d’une salle de cinéma et d’un bar intégré, d’une cuisine et d’un coin repas, d’une cuisine extérieure, d’une piscine et d’un bain à remous. La cabine a également été décorée pour une véritable expérience KFC.

Selon la chaîne, lorsque les invités arriveront, ils suivront le chemin des lampadaires KFC Bucket jusqu’aux marches en pierre, où ils seront accueillis par « des fauteuils à bascule confortables drapés d’une couverture classique du colonel ». À l’intérieur, la cheminée sera garnie de bûches KFC 11 Herbes & Épices, l’intérieur étant décoré d’une lumière KFC Bucket et d’un tapis Colonel Bearskin. Les invités auront également droit à la visite du chef cuisinier de KFC, Chris Scott, qui préparera un dîner privé au cours duquel les plats bien-aimés du menu KFC sont transformés en un repas gastronomique à cinq plats.

Alors que n’importe qui peut marquer le KFC 11 Herbs & Spices Firelog via Walmart.com (il s’agit d’un article en édition limitée), seule une poignée de personnes aura la chance de marquer un voyage au KFC Firelog Cabin. Pour participer et courir la chance de gagner un voyage, il suffit d’acheter une bûche KFC 11 Herbes et épices et de scanner le code QR unique situé sur l’emballage. Cela vous mènera à une page Web où vous entrerez vos informations pour courir la chance de gagner.