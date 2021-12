KFC teste une sauce régionale populaire pour une extension potentielle du menu

KFC offre aux amateurs de restauration rapide une nouvelle sauce dans laquelle tremper leur poulet et leurs frites. La chaîne de restauration rapide bien-aimée, réputée pour son bon poulet frit, apporte la sauce mambo Sweet Hot Capital City au menu, bien que le » La sauce trempette unique sucrée, épicée et piquante n’est actuellement déployée qu’en tant qu’élément de menu de test dans une poignée d’emplacements de Washington, DC.

Un aliment de base de la cuisine qui existe depuis les années 1950, la sauce mambo a été rendue célèbre par les restaurants d’ailes de poulet de la région de DC appartenant à des Noirs et possède un « profil de saveurs douces et piquantes ». La sauce a été adoptée par les restaurants de plats à emporter chinois et coréens dans les années 70 et 80 et s’est transformée au fil des ans. La sauce mambo Sweet Hot Capital City de KFC est originaire de Capital City, une célèbre entreprise appartenant à une femme noire exploitée par Arsha Jones, qui a développé sa propre recette de sauce mambo après avoir déménagé dans la banlieue de DC, où elle a eu du mal à trouver l’article de base du garde-manger. La mission de Capital City « est de veiller à ce que le véritable héritage et le goût de la sauce mambo soient préservés pour les années à venir ».

(Photo: KFC)

« KFC a donné à Capital City une énorme opportunité de mettre en valeur une culture que beaucoup n’ont pas la chance de découvrir », a déclaré Jones dans un communiqué de presse. « Quand les visiteurs pensent à Washington, DC, ils envisagent les musées, le gouvernement et la politique, mais il y a une énorme communauté juste au-delà de ces quelques pâtés de maisons qui a une riche histoire remplie de styles, de musique, de jargon et de nourriture qui nous sont propres. Nous sommes fiers d’être en mesure de s’associer à KFC pour partager notre culture avec plus de gens. »

Kevin Hochman, président de KFC US, a qualifié la sauce de « ridiculement délicieuse » et a déclaré que les clients « doivent essayer la sauce mambo Capital City pour comprendre à quel point elle a un goût incroyable ». Hochman a ajouté que la sauce mambo Sweet Hot Capital City est un « correspondance formidable avec notre poulet frit Kentucky de renommée mondiale! »

Actuellement, la sauce mambo Sweet Hot Capital City n’est testée que dans certains restaurants de la région de DC, de Dallas et d’Atlanta. Les amateurs de KFC dans ces endroits peuvent essayer la sauce via plusieurs options de repas différentes – Repas combiné sandwich au poulet KFC, repas combiné 4 pièces Extra Croustillant et Repas Combo 2 pièces Extra Croustillant Poitrine et Aile. Les clients ont également la possibilité d’ajouter un accompagnement de sauce mambo Sweet Hot Capital City à n’importe quel élément du menu pour un coût supplémentaire. On ne sait pas si la sauce se répandra dans tout le pays à l’avenir.