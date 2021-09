KFin Technologies et CAMS lancent une plate-forme de gestion d’investissement interopérable pour les investisseurs des MF

La première phase, lancée aujourd’hui, couvre les transactions non commerciales (demandes de service des investisseurs), la vue du portefeuille financier et le relevé de compte consolidé, entre autres fonctionnalités.

KFin Technologies (KFintech) et CAMS ont lancé aujourd’hui MFCentral, une solution numérique pour les investisseurs en fonds communs de placement. La plate-forme prévoit de transformer l’expérience des investisseurs avec le secteur des fonds communs de placement grâce à sa vue à guichet unique sur tous les fonds communs de placement.

MFCentral est un effort de collaboration de KFintech et CAMS, les agents de registre et de transfert de fonds communs de placement en association avec AMFI. La société affirme que pour la première fois dans l’industrie, MFCentral offrira un accès numérique à l’engagement du cycle de vie des investisseurs avec l’ensemble du secteur des MF sous un même toit. La plate-forme prétend également rendre tous les types de transactions imaginables parmi les participants de l’industrie de manière hautement automatisée et numérisée. Certaines des fonctionnalités de la plate-forme incluent l’interopérabilité, des processus standardisés et uniformes.

Anuj Kumar, directeur général de CAMS, déclare : « La plate-forme MFCentral simplifiera les services de fonds communs de placement et réduira les délais d’exécution tout en offrant un accès sécurisé. Tirant parti de la puissance du numérique, MFCentral fournit une passerelle unifiée pour des services sans friction dans tous les fonds communs de placement ».

En plus d’une vue de portefeuille unique, la plateforme affirme qu’elle vise la fongibilité complète des services physiques et numériques. Il offrira aux investisseurs la possibilité supplémentaire de générer des rapports sur les paiements non réclamés et de soulever des demandes de service pour les transactions non commerciales (numériques et scannées), telles que le changement de nominé et la mise à jour d’adresse.

Sreekanth Nadella, PDG de KFintech, déclare : « Le lancement de MFCentral est une étape importante dans l’industrie indienne de la MF. Au cœur de la plate-forme se trouvent quatre objectifs fondamentaux –

1. Un changement radical dans la facilité de faire des affaires pour les investisseurs, les intermédiaires et les AMC ;

2. Jeter les bases d’une infrastructure de traitement sécurisée, résiliente et à grande échelle pour répondre à la croissance exponentielle attendue dans l’industrie de la MF ;

3. Construire une autoroute de l’information pour fournir les meilleures analyses de sa catégorie au régulateur, aux AMC et aux partenaires de l’écosystème et

4. Rationaliser la redondance dans les efforts et les coûts de l’industrie.

La plate-forme est conçue pour être mise en service en trois phases, d’ici la fin décembre 2021. La première phase, mise en service aujourd’hui, couvre les transactions non commerciales (demandes de service des investisseurs), la vue du portefeuille financier et le relevé de compte consolidé, entre autres fonctionnalités. Les deux prochaines phases verront le lancement d’une plateforme de mobilité, les transactions financières et l’intégration avec des partenaires de l’écosystème pour plusieurs services à valeur ajoutée.

