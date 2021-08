KGF 2 obtient la date de sortie: la star de Sanjay Dutt-Yash sortira sur les écrans ce jour-là

in

La suite tant attendue de KGF a enfin une date de sortie. L’acteur de Kannada, Yash, a révélé que KGF: Chapter 2 sortira le 14 avril 2022. La superstar de Sandalwood a fait l’annonce sur son compte Twitter officiel.

La suite de KGF, qui a été acclamée par la critique en 2018, sera à nouveau dirigée par Prashanth Neel en tant que réalisateur. Il a également été crédité en tant que scénariste.

La sortie de KGF: Chapter 2 a été repoussée en raison de la pandémie de Covid-19. Le film en langue kannada devait initialement sortir en salles le 16 juillet. L’actrice de Bollywood Raveena Tandon, l’une des meilleures stars du film, avait annoncé le retard sur son profil Instagram où elle avait déclaré que le monstre n’arriverait que lorsque les gangsters rempliraient les couloirs.

Le film, qui devrait être le film kannada le plus cher jamais réalisé, sera doublé en malayalam, en télougou, en tamoul et en hindi. Alors que le premier a coûté 80 crore à faire, le deuxième versement aurait coûté Rs 100 crore. La première partie a gagné un énorme crore de Rs 250.

Sanjay Dutt fera également ses débuts dans Sandalwood avec KGF: Chapter 2 en tant que méchant, Adheera.

Dutt avait précédemment déclaré à propos d’Adheera qu’il s’agissait d’un personnage “très puissant” et a ensuite comparé le rôle à celui de Thanos, le principal méchant de l’univers cinématographique Marvel. Il avait dit qu’Adheera était aussi puissant que Thanos, ajoutant que même si le personnage n’avait fait qu’une courte apparition à la fin du premier film, il aurait une présence très forte dans le deuxième volet. Interrogé sur sa décision de jouer le rôle, Dutt avait déclaré qu’Adheera était un personnage qu’il recherchait depuis longtemps.

Le film a été produit par Hombale Films de Vijay Kiragandur et présente également Srinidhi Shetty et Prakash Raj dans des rôles clés.

