Khabib annonce sa retraite de l’UFC après avoir battu Gaethje

La superstar de l’UFC Khabib Nurmagomedov annoncé ce samedi, après avoir terminé son combat contre Justin Gaethje avec la victoire, qu’il a battu pour défendre le titre des poids légers, qui a pris la décision d’abandonner le combat, quelques jours après que la mort de son père fut connue.

«Je me suis promis que ce serait mon dernier combat ici.. La semaine prochaine, vous pouvez dire que j’ai gagné 29 combats, que je suis le meilleur de l’histoire à mon poids, le numéro un au monde livre pour livre parce que je le mérite… 13-0 à l’UFC, 29-0 à ma carrière en MMA. Je pense que je le mérite”, a-t-il déclaré dans son discours. Khabib, abattu après la perte de son père, est décédé des complications dues au coronavirus qu’il avait contracté des semaines auparavant. Le père de la lutte renommée et célèbre était un grand fan de l’UFC, en plus d’être un entraîneur et un grand défenseur du combat.

Khabib avait glosé dans les heures précédentes la figure de son père : « Je pourrais jouer le rôle d’entraîneur, de frère ou d’ami, mais il n’a jamais cessé d’être mon patron. Comme je le disais, si un jour je pense que je suis le patron, je perdrai. Dans votre esprit, vous devriez toujours être une ceinture blanche. »

Le match Khabib-Gaethje a été le point culminant de l’UFC 254. Nurmagomedov a approuvé la victoire au deuxième tour et a conservé le championnat des poids légers. Gaethje est sorti très courageux et a décroché plusieurs coups clairs, mais Khabib n’a pas été intimidé, s’en tenant à son plan et prenant le combat au sol à la fin du premier tour. Il a répété le plan dans la seconde et a fini par endormir l’Américain.

La superstar Khabib Nurmagomedov a battu Gaethje