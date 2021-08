Khabib considère que José Aldo n’est déjà qu’un homme d’affaires

L’ancien champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, n’est pas convaincu que la légende du MMA, Jose Aldo, retrouve un second souffle à l’UFC à l’âge de 34 ans.

Après avoir perdu trois combats consécutifs contre Alexander Volkanovski, Marlon Moraes et Petr Yan en 2019 et 2020, de nombreux fans, médias et la communauté MMA au sens large ont estimé qu’Aldo était sur le déclin de sa carrière. Cependant, à la surprise de beaucoup, Aldo est revenu de ces défaites avec des victoires consécutives dans la division des poids coq contre Pedro Munhoz et Marlon Vera.

Cependant, si vous demandez à l’ancien champion de Russie, Aldo n’a pas suffisamment montré pour vous faire penser qu’il est de retour. Dans une récente interview, Nurmagomedov a critiqué Aldo en suggérant qu’il ne combattait pas les meilleurs prétendants. Par conséquent, jusqu’à ce qu’il batte un combattant d’élite, considérez que nous ne pouvons pas dire qu’il est de retour.

« Comment le montre-t-il ? Ils l’ont battu quand il a combattu Petr, n’est-ce pas ? Un gars gagne un combat et tout le monde commence à parler. Quand Conor a combattu “Cowboy” Cerrone, il ressemblait à un lion. Lorsqu’il combat des adversaires plus forts, il ressemble à un poulet effrayé. Combattre contre les meilleurs combattants prouve votre valeur. Le niveau de l’équipe de football russe le montrera contre la Croatie, pas contre Malte.”

Khabib a basé son argumentation sur le troisième tour du combat de Jose Aldo avec Pedro Munhoz, où l’ancien champion poids plume a semblé ralentir un peu, sachant qu’il avait l’avantage sur les tableaux de bord des juges.

“Un combat contre ‘Cowboy’ ne montrera pas à quel niveau vous êtes, comme le combat d’Aldo contre Pedro Munhoz. Qu’il combatte Petr de la même manière. On peut alors dire que c’est à nouveau le pic. Vous avez vu ce qu’il a fait. Il a fermé et a attendu que l’arbitre arrête le combat. Cela montre que vous n’êtes pas à votre meilleur. S’ils vous frappent et que vous êtes conscient et que vous ne vous défendez pas, j’appelle ces combattants des hommes d’affaires. Ils viennent pour gagner de l’argent.”

Sur notre chaîne YouTube, nous vous laissons toutes les déclarations de Khabib, où il suggère également à Tony Ferguson de mettre un terme à sa carrière une fois pour toutes.