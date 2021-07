Khabib Nurmagomedov a “accepté de faire un retour époustouflant à l’UFC” à une condition, affirme Rafael Dos Anjos

in

Si l’on en croit Rafael Dos Anjos, Khabib Nuramgomedov pourrait être sur le point de revenir dans l’octogone.

Le Brésilien affirme que le Russe 29-0 a accepté de l’affronter si Dos Anjos peut vaincre l’entraîneur de Khabib, son ami proche Islam Makhachev.

. – .

Dos Anjos est un ancien champion des poids légers et devait combattre Conor McGregor

“Je viens d’apprendre de l’UFC qu’Islam a accepté de me combattre le 30 octobre, 5 rounds à Abu Dhabi et Khabib a accepté de sortir de sa retraite pour venger la perte de son frère après cela.”

Makhachev appelle à une confrontation avec l’ancien champion des poids légers depuis un certain temps et après sa victoire sur Thiago Moises la semaine dernière, il est maintenant classé cinquième à 155 livres et Dos Anjos est septième.

Ali Abdelaziz, manager à la fois de Khabib et de Makhachev, nie les affirmations de Dos Anjos sur les deux fronts. Il dit que Makhachev veut se battre en décembre, pas en octobre, mais ils envisageront une date en octobre si cela est proposé.

.

Makhachev avec son équipe, dont Khabib

Plus important encore, Abdelaziz dit que Khabib est fermement à la retraite et que les combattants ne devraient pas parler de lui par respect.

L’Aigle a pris sa retraite avec une fiche impeccable de 29-0 après sa victoire sur Justin Gaethje à l’UFC 254.

Il a également rencontré RDA auparavant, en 2014 à l’UFC sur la carte FOX: Werdum vs. Browne.

Khabib a marqué une décision globale de 30-26 dans tous les domaines cette nuit-là, bien que Dos Anjos affirme qu’il a en fait eu Khabib à froid dans le combat.

. – .

Khabib a battu Dos Anjos en 2014, un homme qui tiendrait plus tard la ceinture légère

Il y a huit mois sur Instagram, il a posté : « Khabib a dit qu’il n’était pas intéressé à combattre Conor ou Dustin car il les a étouffés tous les deux. Il ne m’a pas étouffé. En fait, je l’ai fait ronfler jusqu’à ce qu’une côte qui glisse le sauve de .

«Il m’a battu de justesse, mais personne ne s’est approché de l’élimination du champion. Mon plan était de battre son frère et de s’en prendre à nouveau à ce cou. Ce plan m’a semblé à part pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais je continuerai à affûter mes outils au cas où il déciderait de revenir et de me choisir.

Dos Anjos et Makhachev devaient s’affronter deux fois auparavant, mais les combats ont échoué pour diverses raisons.

Khabib est peut-être à la retraite, mais il envisage de s’impliquer dans la carrière de ses proches

Si Khabib revenait un jour à la compétition à l’UFC, ce serait pour atteindre le 30-0 magique que son défunt père voulait qu’il atteigne. Mais il n’y a aucun signe pour l’instant qu’il soit intéressé à le faire.

Au lieu de cela, il a entraîné et acculé des gens comme Makhachev et Umar Nurmagomedov et avec beaucoup de succès.