Khabib Nurmagomedov a laissé Dustin Poirier «battre et le cœur brisé» – il peut maintenant revendiquer l’or léger contre Charles Oliveira à l’UFC 269

Dustin Poirier a admis que sa défaite contre Khabib Nurmagomedov en 2019 l’avait « battu et le cœur brisé ».

Après avoir perdu contre Conor McGregor en 2014, Poirier est passé au poids léger et s’est imposé comme l’un des meilleurs combattants de la planète.

Dustin Poirier a tapé à l’UFC 242 via un starter nu à l’arrière

Des victoires sur Anthony Pettis, Eddie Alvarez et Justin Gaethje ont placé « The Diamond » sur la voie du titre et il a réalisé ces rêves lorsqu’il a battu Max Holloway à l’UFC 235 pour soulever la ceinture intérimaire.

Il ne restait plus qu’à mettre fin à l’impressionnante séquence de 27 victoires consécutives de Khabib et à faire ce qu’aucun homme n’avait jamais fait auparavant pour devenir le roi incontesté à 155 livres.

Au fur et à mesure que cela s’est passé, le natif de Louisiane a eu quelques moments fugaces dans le combat, mais «The Eagle» s’est avéré trop fort et a dominé le combat jusqu’à ce qu’il étouffe le challenger.

Des victoires consécutives contre McGregor ont exorcisé les fantômes de cette défaite initiale à l’UFC 178, avec la possibilité de réparer les torts d’Abou Dhabi à l’UFC 242 contre Charles Oliveira en moins de quinze jours.

‘The Diamond’ a rebondi de façon spectaculaire pour battre Conor McGregor deux fois en l’espace de sept mois

« Après le combat contre Khabib, j’ai été battu et le cœur brisé », a-t-il déclaré sur le MMA Hour.

«J’avais l’impression que les étoiles s’alignaient, et j’ai l’impression d’avoir une autre opportunité ici où les étoiles s’alignent, et je me suis mis en position de vraiment aller là-bas et de dire que je l’ai fait.

« Comme une réalité qui m’a frappé – cela aurait pu être cela, cela aurait pu être la chance, et je l’ai tout simplement gâché.

« Quand toutes les caméras s’en vont, quand toute la musique s’arrête, quand tu es tout seul et que tu te regardes dans le miroir après une bagarre comme ça, ou que tu vas prendre une douche et que la réalité s’installe, c’est une pilule difficile à avaler parfois. »

Charles Oliveira a surmonté l’adversité pour éliminer Michael Chandler à l’UFC 262

Oliveira a éliminé Michael Chandler à l’UFC 262 pour décrocher la ceinture que Khabib a abandonnée il y a un an, mais Poirier insiste sur le fait que l’événement principal de l’UFC 269 ne tiendra pas la distance.

Poirier a ajouté: « Vingt-cinq minutes, c’est trop long pour me battre avec moi et ne pas être touché par un tir, ne pas être mis dans une mauvaise position. »