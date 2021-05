Khabib Nurmagomedov a refusé 100 millions de livres sterling contre Floyd Mayweather pour honorer la promesse faite à sa mère, a déclaré le directeur Ali Abdelaziz

Khabib Nurmagomedov a rejeté une offre de 70 millions de livres sterling pour combattre Floyd Mayweather afin de tenir une promesse à sa mère, selon son manager.

L’ancien champion du monde des poids légers de l’UFC s’est retiré de la compétition à la suite de sa victoire contre Justin Gaethje sur Fight Island en octobre.

. – .

Khabib a immédiatement pris sa retraite après l’UFC 254 après sa victoire sur Justin Gaethje

C’était le premier combat pour Khabib depuis le décès tragique de son père, Abdulmanap, et il a juré à sa mère de ne pas concourir sans l’homme qui a aidé à forger la machine de combat que les fans ont appris à aimer.

Malgré les meilleures tentatives de Dana White, «The Eagle» est resté fidèle à sa décision de ne plus jamais se battre et a raté un jour de paie très important.

Ali Abdelaziz de Dominance MMA a représenté Khabib tout au long de sa carrière et a révélé que Mayweather Jr avait tenté d’organiser un combat avec la superstar 29-0 du MMA.

Lors d’une apparition sur le podcast Hotboxin ‘avec Mike Tyson, Abdelaziz a déclaré: «Il y a deux semaines, (ou) il y a 10 jours, Dana White m’a appelé.

. – .

Et selon Abdelaziz, une autre offre a été envoyée à The Eagle après sa retraite des arts martiaux mixtes en octobre dernier.

«Il a dit: ‘Georges St-Pierre, il a dit qu’il combattra Khabib dans un combat sans titre à 165 livres.’

«D’une certaine manière, nous attendions Georges. J’aime Georges. Il est mon ami. J’aime Georges.

«Nous attendons Georges depuis quatre ou cinq ans. ‘J’arrive. Je ne viens pas.’

“À présent, [he] dit: «Hé, Khabib est à la retraite. Je suis à la retraite. Qu’en est-il de revenir et de combattre Khabib maintenant?

Promotions Mayweather

Mayweather affrontera à la place Logan Paul dans un combat d’exhibition

«Mais vous savez, Khabib s’est vu offrir 100 millions de dollars après sa retraite pour combattre Floyd Mayweather.

«100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Vous pouvez demander à Floyd. Vous pouvez demander à tout le monde.

«Khabib a dit:« Non, je suis à la retraite. J’ai dit à ma mère que j’étais à la retraite. Je vais tenir parole à ma mère. Si ma mère me disait de me battre à nouveau, je le ferai peut-être. Mais pour le moment, elle m’a dit de ne pas me battre.

En mars, Khabib a déclaré à ESPN: «C’est très difficile quand on a le pouvoir, quand on est le meilleur au monde, quand on est célèbre, avoir de l’argent et dire à tout comme ça, non.

.

Charles Oliveira a succédé à Khabib en tant que nouveau champion des poids légers de l’UFC et combattra probablement le vainqueur de l’UFC 264

“C’est très difficile. Les gens ne me comprendront peut-être jamais, mais j’espère vraiment qu’ils appuieront ma décision parce que chacun a son point de vue.

«Mon point de vue et ma relation avec ma mère, je sens que je dois arrêter parce que j’ai l’impression que dans chaque combat, chaque camp d’entraînement, cela enlève un certain âge à ma mère.

«Et c’est comme que dois-je faire? Je suis venu dans ce sport pour montrer qui je suis et je suis devenu le meilleur, je suis champion du monde et n ° 1 livre pour livre. J’ai défendu mon titre trois fois.

«J’ai défendu mon titre dans le plus grand combat de l’histoire de l’UFC. Quoi d’autre? Seulement l’argent se bat, mais je n’ai pas besoin d’argent.