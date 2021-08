Khabib Nurmagomedov attaque Conor McGregor

Dans une récente interview sur Hotboxin avec Mike Tyson, Khabib Nurmagomedov a eu des déclarations dures contre Conor McGregor continuant avec ses mots décrivant comme “terrible” le commentaire de l’Irlandais au sujet de son père.

La star russe a commencé ainsi : « Seul le mal peut parler de ton père, de ta femme, de tes enfants, de ta religion. Si vous êtes un être humain normal, vous ne parlerez jamais de ces choses. Pour moi, je pense qu’il a posté ce tweet étant trop bourré. Ensuite, le lendemain, supprimez toujours ces tweets. Quand il devient une personne, il dit : ‘Oh, regarde ce que j’ai fait.’ Supprimez-le ensuite.

«Quand vous êtes l’un des meilleurs au monde et que vous frappez quelqu’un qui a environ 70 ans, cela montre votre cœur. Cela montre qui vous êtes à l’intérieur, à quel point vous êtes sale. Quand tu as des parents et que tu as des enfants, comment peux-tu te montrer comme ça ? Je ne comprends pas pourquoi ses proches ne disent pas : ‘Hé, qu’est-ce qui se passe ?’ », a poursuivi l’ancien combattant.

«Quand tu es riche, quand tu es célèbre, parfois tu perds des gens autour de toi. Les gens qui t’aiment vraiment te disent la vérité. Mais les faux vous disent toujours que vous êtes bon. Ils ne vous disent rien parce qu’ils ne veulent pas vous déranger et perdent leur confort. Les gens normaux s’en moquent”, a-t-il ajouté.

Ceux qui sont avec vous depuis avant que vous ne soyez riche et célèbre ne se soucient pas de votre argent. Ils ne veulent que toi. Je pense qu’il a perdu beaucoup de gens autour de lui. Je ne pense pas qu’il y avait des gens qui étaient avec lui avant qu’il ne soit champion. Tout le monde a besoin de quelqu’un pour lui rappeler que c’est bien et que c’est mal », a conclu Khabib Nurmagomedov.

