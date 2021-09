Khabib Nurmagomedov attaqué par Arianny Celeste et Luciana Andrade, les filles furieuses du ring de l’UFC, après avoir qualifié les filles d’Octogone d'”inutiles”

Khabib Nurmagomedov a irrité deux des principales filles du ring de l’UFC après les avoir qualifiées de “personnes les plus inutiles dans les arts martiaux”.

L’ancien champion incontesté des poids légers s’est concentré sur la création de sa propre promotion, Eagle Fighting Championship, après avoir pris sa retraite de l’UFC en octobre 2020.

Khabib n’entrera peut-être plus dans l’Octogone, mais il continue de parler de combat

Musulman fervent, Khabib a déclaré lors d’une conférence de presse de l’EFC il y a deux semaines qu’il ne voyait aucun intérêt aux filles et à leur fonction de faire défiler les cartes Octagon avant le début de chaque tour.

« Écoutez, je ne veux offenser personne. Les ring girls sont les personnes les plus inutiles dans les arts martiaux », a déclaré Nurmagomedov (traduction via Fighting Flashback). « Quelle est leur fonction ?

« Vous pouvez montrer que c’est le deuxième tour à l’écran. Développent-ils un sport ? Ou ils aident les gens à voir que c’est le deuxième tour maintenant ? Que font-ils? Dis-moi s’il te plaît.

«Je me rends compte que c’est une histoire. L’histoire connaît de nombreuses erreurs. Nous lisons une histoire pour éviter les erreurs du passé dans le futur. Si on regarde dans l’histoire, on dit qu’ils sont inutiles. C’est mon opinion personnel.”

Celesta travaille avec l’UFC depuis 2006

Arianny Celeste, qui travaille avec l’UFC depuis 2006, s’est rendue sur Instagram pour publier sa réponse au Russe.

« J’ai travaillé plus de 15 ans dans cette industrie et j’ai appris qu’il est plus facile de simplement NE PAS PRENDRE SOIN », a-t-elle déclaré.

«Depuis 15 ans, nous avons été plus que de simples ring girls – nous avons consacré du temps à promouvoir l’ufc et à montrer de l’amour et du temps à nos fans inconditionnels à travers des tournées dans le monde et des apparitions personnelles. Et bien que le monde soit très différent en ce moment, je peux toujours ressentir cette énergie et cet amour à chaque fois que nous avons un spectacle avec un public.

« Il m’a fallu 15 ans de travail acharné, de dévouement et de temps pour être :

« • Une femme riche et indépendante, un investisseur immobilier et propriétaire non pas de 1 mais de 3 maisons/propriétés, l’une située à Los Angeles, ce qui coûte AF cher et une femme qui n’a pas peur de prendre des risques et de construire pour mon avenir.

« Vous pouvez nous appeler inutiles, mais pour les gens comme moi qui ont travaillé si dur, cela me glisse des épaules. Ma vie est trop belle pour être malheureuse.

« Vous n’êtes pas obligé de m’aimer, mais vous me respecterez.

« Last but not least, s’il vous plaît dites-moi pourquoi les journalistes et n’ont rien de mieux à parler que les filles du ring ? Il doit y avoir de bien meilleures choses à demander !!

“Sujet suivant.”

Andrade était également contrarié par les commentaires de l’ancien champion de l’UFC

Luciana Andrade a également eu une réponse cinglante pour la femme de 32 ans, s’adressant elle-même à Instagram pour exprimer ses griefs d’être décrite comme “inutile”.

Elle a écrit : « Les gens passent beaucoup trop de temps et d’énergie à se disputer sur la vie et les choix des autres.

« L’UFC est à la fois un sport et un divertissement, et les ambassadrices de la marque (alias ring girls) servent non seulement à « informer les rondes », mais aussi à représenter la marque quand et où cela est nécessaire. Je travaille fièrement/heureusement comme OG depuis près de 8 ans maintenant et je ne peux que remercier l’UFC pour toutes les portes qui continuent de m’être ouvertes.

« J’AIME aussi continuer à prouver que les ennemis ont tort – oui, il est possible d’être un modèle tout en étudiant, en travaillant et en investissant dans d’autres domaines. J’ai eu des gens qui m’ont traité de stupide (vous vous souvenez de l’ère « ne rien faire b****** » ?

« Les femmes soutenant les femmes n’ont pas toujours existé dans cette industrie alors que j’utilisais littéralement cette opportunité et ce revenu pour poursuivre une maîtrise en droit, apprendre d’autres langues, m’améliorer. Parfois, il suffit de rire.

« Si une chose, toute cette exposition, cette haine gratuite et beaucoup de jugements, nous a tous fait « pousser » une peau plus épaisse – nous sommes en 2021 et je refuse de laisser les gens * essayer de * contrôler ma vie, mes décisions personnelles et/ou me dire ce que je devrais faire pour vivre.

“Aussi : non, nous ne faisons PAS plus que des combattants.”