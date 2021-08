Khabib Nurmagomedov avoue : “Personne ne m’a frappé plus fort que Justin Gaethje”

MOSCOU, RUSSIE – 14 AOT 2020: UFC Lightweight Champion, l’artiste martial mixte russe Khabib Nurmagomedov donne une conférence de presse à l’hôtel StandArt Moscow. Mikhail Metzel / TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. îåö ñìåøàííîãî ñòèëÿ, ÷ åìïèîí Àáñîëåëåëååñåëåîðåñë èõàèë Ìåòöåëü / ÒÀÑÑ

Ancien combattant de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a révélé que Justin Gaethje est le combattant le plus coriace qu’il ait jamais affronté dans l’octogone.

S’exprimant sur le podcast Hotboxin’ avec Mike Tyson, “The Eagle” a partagé que c’était “The Highlight” qui a livré les hits les plus puissants.



“Ce type [Justin Gaethje] frapper comme un camion, vous savez. Personne ne m’a frappé plus fort que Justin Gaethje. Son coup de pied, son coup de poing, son crochet gauche, crochet droit, uppercut droit », a déclaré Khabib Nurmagomedov.

Le combattant du Daghestan a continué à révéler ce qu’il avait fait pour contrer le pouvoir de Gathje.

Je le fais me frapper, tu sais. Quand je vais à la cage et que j’étais assis comme, ‘Eh bien j’y vais, je vais l’emmener dans les profondeurs de l’océan… Je vais le fatiguer et je vais l’emmener au sol et le finir. »

La dernière apparition de Khabib Nurmagomedov dans l’octogone de l’UFC remonte à octobre 2020, lorsqu’il a affronté Justin Gaethje pour le titre des poids légers à l’UFC 254. A représenté la troisième défense de titre de Khabib.

« The Highlight » est sorti avec toutes les armes et a commencé à lancer de lourds coups de poing et de pied, mais ‘The Eagle’ a finalement réussi à le faire tomber au sol au deuxième tour et l’a terminé via un starter triangulaire.

Dans son entretien d’après-combat, le combattant du Daghestan a annoncé sa retraite du sport. Depuis lors, Khabib a assumé un rôle de plus en plus important en tant qu’entraîneur et il semble s’en sortir plutôt bien.

