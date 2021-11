Khabib Nurmagomedov semble avoir pris une feuille du livre de Conor McGregor en parlant à la poubelle de Jose Aldo.

L’Irlandais a porté les jeux de l’esprit à un nouveau niveau lorsqu’il tentait de remporter la ceinture poids plume d’Aldo en 2015, ce qu’il a fait de manière spectaculaire avec un KO de 13 secondes.

McGregor a choqué le monde en 13 secondes contre Aldo pour devenir champion poids plume de l’UFC

Khabib n’a pas hésité à dire ce qu’il pense d’Aldo

Avant cela, le Brésilien avait été champion pendant plus de cinq ans, mais n’a pas pu revenir à son meilleur niveau jusqu’à ce qu’un récent renouveau l’ait vu remporter la victoire sur Marlon Vera et Pedro Munhoz. Était-il de retour ?

Pas selon Khabib.

« Un gars gagne un combat et tout le monde commence à parler… Laissez-le combattre Petr [Yan] de la même manière, alors nous pouvons dire qu’il atteint à nouveau un pic.

« Tu as vu ce qu’il a fait [against Yan], il s’est refermé et a attendu que l’arbitre arrête le combat.

« Cela montre que vous n’êtes pas à votre apogée », a ajouté l’ancien champion des poids légers. « Si vous êtes touché et que vous êtes conscient et que vous ne vous défendez pas, j’appelle ces combattants des hommes d’affaires. Ils sortent pour gagner de l’argent.

Après avoir perdu cinq de ses sept derniers, Aldo a fait un retour et en a remporté deux au rebond

S’exprimant sur le podcast en portugais de MMA Fighting Trocação Franca, Aldo a répondu aux commentaires de Khabib et a suggéré qu’il cherchait désespérément de l’attention depuis sa retraite.

Aldo, 35 ans, a souligné que Glover Teixeira est récemment devenu le champion des poids mi-lourds.

« Il dit que vous ne pouvez plus atteindre le sommet, mais nous venons de voir un exemple avec Glover, qui y est arrivé, a perdu et y est revenu à 42 ans et a gagné [the UFC title], a complètement dominé le champion, l’a abattu et l’a soumis », a-t-il expliqué.

« [Israel] Adesanya lui-même s’est battu [Jan Blachowicz] pendant cinq rounds, un combat assez ennuyeux, deux athlètes de haut niveau, et Glover, qui est plus âgé que moi [won].

« Parfois, Khabib parle trop. Il ne fait pas grand-chose ces jours-ci, il est à la retraite, alors il cherche [attention] de cette façon. »

McGregor a agacé Aldo avec ses paroles il y a six ans pour détrôner le champion légendaire, mais la même chose n’a pas fonctionné avec Khabib.

Leur querelle a culminé à l’UFC 229 et a vu le Russe soumettre McGregor au quatrième tour. Aldo opère maintenant dans la division des poids coq de l’UFC et est actuellement classé cinquième.

Khabib, quant à lui, a pris sa retraite l’année dernière et n’a montré aucun signe d’être tenté de faire un retour.

Au lieu de cela, il se concentre sur l’entraînement et est le cornerman de la star des poids légers Islam Makhachev.

Khabib a éliminé McGregor avec une soumission au quatrième tour en 2018

Khabib s’est moqué de l’Irlandais pour son discours sur les ordures alors qu’il l’écrasait par un sol brutal et martelait

La victoire à l’UFC 229 a sombré dans le chaos lorsque les deux hommes ont été escortés hors de l’arène pour leurs rôles dans une bagarre de masse