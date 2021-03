Khabib Nurmagomedov, Daniel Cormier, Israel Adesanya, Michael Bisping et plus

Samedi, Francis Ngannou a une autre chance de remporter le titre des poids lourds de Stipe Miocic.

Cela ne s’est pas bien passé pour lui la première fois, en 2018 à l’UFC 220, lorsque Miocic a complètement vaincu le puissant challenger avec un plan de jeu qui comportait des retraits et des frappes au corps à corps.

Miocic a battu Ngannou lors de leur rencontre en janvier 2018

Sera-ce la même chose cette fois, dans le main event à l’UFC 260? Voici ce que certains des plus grands noms du sport ont à dire sur le résultat.

Curtis Blaydes, poids lourd de l’UFC

«Je vais avec Stipe. Son plan de match était solide et efficace lors du dernier combat, et je ne vois aucune raison pour lui de changer quoi que ce soit dans ce combat.

«De plus, je crois toujours que Francis n’est pas assez compétent dans sa défense aux prises pour arrêter Stipe.

Stephen Thompson, poids welter UFC

«J’ai Stipe. Je crois qu’il peut faire la même chose qu’il a fait lors du dernier combat. De toute évidence, Francis s’est beaucoup amélioré, mais Stipe aussi.

«Sa capacité à s’adapter lors d’un combat est incroyable. Je pense qu’il peut utiliser les tactiques de corps à corps et de lutte contre Ngannou.

Daniel Cormier, ancien double champion UFC

«Je pense que Francis l’assomme cette fois. A subi trop de dégâts dans ces combats entre lui et moi.

«Miocic est peut-être la meilleure version de lui-même que nous ayons jamais vue. Il va mieux et plus vite. Il a perdu du poids et est plus engagé. Ses mains sont rapides mais il n’a rien perdu de sa puissance de frappe. Mais Francis Ngannou semble prêt et prêt à défier Stipe à un niveau qu’il n’a pas pu faire la première fois.

«Avant, Francis coupait pour devenir des poids lourds! Maintenant, il pèse à chaque fois 250 livres. Donc, à 15 livres, il semble comprendre qu’au cours d’un long combat, il doit être plus petit et plus maigre. C’est un gros combat, mec.

Cormier est l’un des quatre seuls combattants à détenir deux titres simultanément à l’UFC et a remporté la couronne des poids lourds en battant Miocic Israel Adesanya, champion des poids moyens de l’UFC.

«J’ai l’impression que Ngannou dans ce premier combat était amoureux de son pouvoir. Il savait que s’il touchait les gens, ils s’endormiraient. Il le savait. Il a appris de ce premier combat, et je sens qu’il en a grandi.

«Je lui ai parlé de première main et je sais de quoi il est capable. C’est un gars par qui tu ne veux pas être touché. Maintenant il sait. C’est un combattant intelligent et j’ai hâte. J’encourage le frère. «

Khabib Nurmagomedov, ancien champion des poids légers de l’UFC invaincu

«Miocic et Ngannou, honnêtement, il est très difficile de choisir ce combat. Ils sont tout les deux très bien. Miocic est très bon, Ngannou est bon… Je ne sais pas. C’est 50/50. »

Le gagnant affrontera le champion des poids légers et lourds Jon Jones dans ce qui serait ses débuts chez les poids lourds Leon Edwards, poids welter

«Je pense que cette fois, Francis pourrait l’avoir, tu sais. Je pense que Francis l’aura cette fois.

Michael Bisping, Temple de la renommée de l’UFC et ancien champion des poids moyens

«Vous savez que c’est fou parce que Stipe est l’opprimé dans ce combat et c’est un outsider encore plus grand qu’il ne l’était dans le premier combat, ce qui est sauvage! Mais je comprends. Ngannou va mieux, il semble juste pouvoir toucher quelqu’un et ils s’endorment.

«Le gars a un pouvoir fou et bizarre et il va mieux tout le temps. Quand il est arrivé à l’UFC pour la première fois, il était juste ce gars gros, massif et musclé avec de grandes balançoires, mais maintenant il devient plus technique et il devient très bon. De toute évidence, dans le premier combat, il sait où il s’est trompé, mais peut-il être assez bon pour arrêter les démontages et contrôler son réservoir d’essence et faire cinq rounds pour battre Stipe? Je ne sais pas qu’il le peut.

Le poids plume de l’UFC Dan Ige est le dernier combattant à tester la force du corps du poids lourd Francis Ngannou alors qu’il délivre des crochets gauches

«Et c’est très irrespectueux envers Stipe quand on regarde tous les gars qu’il a battus, c’est très irrespectueux qu’il soit l’opprimé. Mais encore une fois, quand vous voyez Ngannou en train de détruire des gens, vous le comprenez et vous le comprenez. Je ne veux pas être du mauvais côté de l’un ou l’autre de ces gars [laughs].

«Je ne veux pas que Ngannou vienne après moi. Il doit être le gars le plus effrayant de la planète! Je sais que si je devais combattre l’un d’eux, je choisirais probablement Stipe juste parce que Ngannou me fait peur. Mais j’irai avec le champion. Vous ne pouvez pas lui manquer de respect comme ça.

Miocic a défendu son titre quatre fois en deux règnes, dont trois combats successifs pour le titre Tom Aspinall, poids lourd de l’UFC

«Le truc, c’est avec Ngannou, si vous pouvez survivre 25 minutes sans vous faire frapper, vous vous débrouillez très bien.

«Et Stipe a déjà fait ça, mais passer encore 25 minutes sans se faire toucher, c’est une grande demande, je pense.

«Je vais toujours aller Stipe. Il l’a battu une fois et il l’a brisé la première fois, je le sens. Donc, une fois que vous avez brisé quelqu’un, je pense que vous pouvez le refaire.

Derrick Lewis, poids lourd de l’UFC, qui a battu Ngannou

«Espérons que Francis gagne, ce serait formidable si Francis gagne. Je m’en fiche, j’essaie juste de vous donner une réponse politiquement correcte. J’espère juste que Francis gagnera. Je ne sais pas pourquoi! Ils sont dans ma division et je n’aime aucun d’entre eux!

Seuls Lewis et Miocic ont battu Ngannou à l’UFC Tyron Woodley, ancien champion des poids welters de l’UFC

«J’étais juste au gymnase avec Ngannou et il travaillait sur une seule jambe, j’ai attrapé sa jambe, sa force et sa puissance… il ne se rend même pas compte à quel point il est fort. Il ne comprend pas.

«Il est comme ‘oh, et si je te fais ça’ [acts out Ngannou palming his face]. Premièrement, ne me faites pas ça! Deuxièmement, je ne sais pas ce que je ferais parce que je n’ai jamais senti que personne ne me couvrait le visage et me donnait l’impression que mon nez allait se casser.

«Stipe est un G. C’est un poids lourd sous-estimé, c’est un combattant sous-estimé. Je me souviens juste quand lui et moi avons demandé ce coup pour le titre et que nous nous sommes regardés comme si nous savions tous les deux que nous étions au sommet, nous savons tous les deux que nous nous passons et quand nous en avons la chance, nous y allons. se présenter, et c’est ce qui s’est passé.

«Donc je ne vais jamais m’en vouloir contre Stipe. J’aime Ngannou, en particulier certaines de ses récentes interviews racontant l’histoire de sa vie. Vous commencez à tirer sur les cordes de votre cœur et ils vont rouler pour vous! Je vais juste regarder ce combat pour le regarder et espérer que les deux gars sortiront sans blessure avec un sacré salaire.

Ngannou, originaire du Cameroun, est passé des rues de Paris à un titre à l’UFC en moins de six ans Kamaru Usman, champion des poids welters de l’UFC

«Je sais que dans ces derniers instants, ce sont quelques-unes des choses les plus importantes pour nous – nous demander si nous sommes assez dignes pour être champion.

«Si nous sommes assez dignes d’être reconnus par le monde en fonction de notre origine, car nous n’avons jamais vu personne d’où nous venons atteindre les sommets que nous essayons d’atteindre.

«C’est donc l’une des choses les plus importantes que j’apporte à Francis. Lui faire savoir qu’il a un frère qui l’a fait et qui est dans son coin et lui faire savoir qu’il peut le faire aussi.