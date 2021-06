Khabib Nurmagomedov dit à Conor McGregor qu’il n’a qu’un tour pour vaincre Dustin Poirier ou qu’il fait face à une répétition à élimination directe à l’UFC 264

in

Khabib Nurmagomedov pense que son rival amer Conor McGregor n’a qu’un tour pour vaincre Dustin Poirier, sinon ce sera une répétition de leur confrontation UFC 257 le mois prochain.

‘The Diamond’ a la chance de prouver au monde qu’il est le meilleur poids léger de la planète en battant McGregor à l’UFC 264 le 10 juillet.

La haine entre McGregor et Khabib est profonde

Bien que Poirier se soit vu offrir la chance de se battre pour le titre vacant à 155 livres, il a rejeté l’opportunité de poursuivre un combat plus lucratif avec McGregor – un homme qu’il a assommé sur Fight Island.

Khabib a vaincu les deux hommes ; étouffer McGregor à l’UFC 229 puis défendre son titre UFC à Abu Dhabi contre Poirier 11 mois plus tard à l’UFC 242.

Le Russe étant maintenant à la retraite, son avis d’expert est tout ce qu’il peut offrir au monde ces jours-ci, avec son expérience sans précédent face aux deux hommes.

Et bien qu’il donne une chance à McGregor dès le début, ‘The Eagle’ insiste sur le fait que la fenêtre devient plus petite plus le combat dure pour le joueur de 32 ans pour venger la défaite.

Khabib a étouffé Poirier à Abu Dhabi en 2019

“Si c’est le premier tour (pour une arrivée), je soutiendrais Conor”, a déclaré Nurmagomedov à RT. « À partir du deuxième tour et au-delà, Dustin gagne. »

En pensant peut-être à des plans d’urgence au cas où il perdrait, McGregor a apparemment décidé de son prochain cheminement de carrière.

La superstar de l’UFC envisage d’ouvrir une chaîne de pubs internationale après avoir acheté et rénové le Black Forge Inn de Dublin pour un coût de 3 millions d’euros (2,6 millions de livres sterling).

“Avec le plaisir que j’ai eu et que j’ai tout au long de ce processus, je pense vraiment que ce n’est que le début pour moi en tant que publicain”, a déclaré le joueur de 32 ans au Sunday Business Post.

McGregor et Poirier se battent probablement pour le droit d’affronter le champion des poids légers Charles Oliveira

« Les pubs irlandais sont renommés dans le monde entier et c’est un grand honneur d’avoir ma propre représentation maintenant dans le mix.

«Je vais explorer d’autres lieux à travers l’Irlande et à l’étranger, c’est sûr.

“Je suis passionné par l’hospitalité et le divertissement, et avec la Forge Noire, je ne fais que commencer.”