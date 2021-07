Khabib Nurmagomedov dit que Conor McGregor est “fini” et qu’il perdrait des combats potentiels contre Dustin Poirier et Nate Diaz

Il est juste de dire que Conor McGregor n’a pas reçu trop de sympathie de ses rivaux à la suite de sa jambe cassée.

L’Irlandais a subi une fracture du tibia et du péroné lors de sa défaite par TKO contre Dustin Poirier à l’UFC 264 – bien que McGregor ait contesté avec véhémence qu’il s’agissait, en fait, d’un arrêt du médecin – et ne pourra pas se battre avant l’année prochaine.

Le coup de pied de pente est une technique de base du Muay Thai, également connue sous le nom de coup de pied poussé, mais McGregor a mal tourné contre Poirier

L’ancien ennemi de McGregor, Khabib Nurmagomedov, a quitté le sport l’année dernière avec un record de 29-0 et le champion des poids légers de l’UFC.

Le Russe a décidé de se retirer du sport car il avait promis à sa mère qu’il ne se battrait pas, et il ne le voulait pas vraiment après le décès de son père.

Khabib pense que McGregor, même s’il revient de la jambe cassée, est fini.

« Sans jambes cassées, oui, [he could be the same]”, a déclaré Nurmagomedov à ESPN. «Mais avec les jambes cassées, il ne donnera plus jamais le même coup de pied.

Khabib est peut-être à la retraite, mais il envisage de s’impliquer dans la carrière de ses proches

“Avec lui, non, je ne crois pas [he’ll return to the top]. Conor a un bon âge [32], mais que s’est-il passé avec son esprit, ses jambes – ce gars est fini, mais il est bon pour une promotion. »

Si McGregor revient, Khabib pense qu’il n’y a que deux combats pour McGregor et qu’il les perdrait tous les deux.

“S’il veut revenir, d’accord, faites-le se battre une fois de plus avec Dustin Poirier et terminez ce gars”, a déclaré Nurmagomedov. “Je pense [that’s] ce que l’UFC va faire avec lui ou peut-être faire son combat contre Nate [Diaz]. Mais les deux, je pense qu’il va perdre.

Khabib, qui entraîne maintenant à l’American Kickboxing Academy avec l’ancien entraîneur Javier Mendez, pense que Dieu a humilié McGregor avec la fracture de la jambe.

Sportsfile – Abonnement

McGregor n’a pas pu dépasser Khabib en 2018 et n’a jamais eu la chance de réessayer

“(Il y aura) toujours (il y aura) quelque chose de supérieur – de plus puissant – que ce que nous avons”, a déclaré lundi Nurmagomedov à MMA Junkie. « Parfois, lorsque les gens se disent : « Je suis ceci, je peux le faire. Je suis intelligent parce que je suis fort.

« Dieu va toujours vous rendre humble. J’ai vu hier ou il y a deux jours, j’ai vu l’interview de son entraîneur du genre : “Je ne comprends pas comment c’est arrivé. C’est un jeune homme fort et fort et il s’est cassé le pied, je ne comprends pas. Tout de Dieu.

« Il faut devenir humble. Quand tu deviens riche, quand tu deviens fort, quand tu deviens célèbre et alors tu penses que c’est à cause de moi ? Dieu va vous rendre humble.

Khabib a demandé à l’ancien ennemi Dustin Poirier de régner sur la division des poids légers

L’Aigle croit également que le Poirier, qui était son avant-dernier ennemi à l’UFC, mérite d’être le champion à 155 livres maintenant.

“J’aime vraiment ce combat”, a déclaré Nurmagomedov. « Je suis vraiment content de Dustin Poirier. Je pense qu’il mérite une chance au titre, et je pense qu’il mérite d’être champion des poids légers de l’UFC en ce moment.