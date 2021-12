Khabib Nurmagomedov dit que Lionel Messi ne méritait PAS le trophée Ballon d’Or et pense que Robert Lewandowski ou Karim Benzema auraient dû gagner

L’ancien champion de l’UFC Khabib Nurmagomedov insiste sur le fait que Lionel Messi n’aurait PAS dû remporter le Ballon d’Or et a affirmé que Robert Lewandowski ou Karim Benzema étaient plus méritants.

Le Russe a toujours eu un intérêt marqué pour le football, s’adressant régulièrement à la superstar de Manchester United et du Portugal, Cristiano Ronaldo.

.

Messi a remporté son septième Ballon d’Or cette année

.

Lewandowski a été nommé attaquant de l’année

En plus d’être en contact avec l’un des plus grands noms du sport, « The Eagle » a également une connaissance encyclopédique et l’a présenté l’année dernière lors d’une séance d’entraînement de MMA.

Depuis qu’il a pris sa retraite après avoir battu Justin Gaethje à l’UFC 254 sur Fight Island, la superstar 29-0 a concentré son attention sur Eagle FC, sa propre société de promotion, et suit toujours le football religieusement.

Plus tôt ce mois-ci, la superstar du Paris Saint-Germain Messi a remporté son septième trophée Ballon d’Or, malgré l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, qui a été contraint de se contenter du prix inaugural du « Meilleur attaquant ».

Khabib a été moins qu’impressionné et pense que Messi aurait dû être contraint de se contenter de la troisième place.

.

L’ancien champion de l’UFC a été moins qu’impressionné par la cérémonie du Ballon d’Or

«Je le donnerais à Lewandowski ou Benzema. L’un d’eux. Lewandowski », a déclaré Nurmagomedov. « Je pense. Ces trois dernières années, il est le meilleur joueur de football.

« Nous pouvons simplement regarder ses résultats. Que fait-il. Il a remporté la Ligue des champions. Il a marqué plus de 120 buts ces deux dernières années. Pour l’équipe nationale et le club.

« C’est un résultat incroyable. Pour toute l’histoire du football, je ne me souviens pas, nous pouvons nommer une paire de joueurs qui ont marqué 120 buts en deux ans. Il a 65 buts cette année. C’est trop.

« Pour le football, je pense que c’est trop. Je pense qu’il mérite le Ballon d’Or.

Offre de pari du jour

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de football de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.