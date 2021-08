Khabib Nurmagomedov envisage d’ouvrir de nouvelles écoles de combat en Russie et à Abu Dhabi

in

L’ancien champion des poids légers et légende de l’UFC Khabib Nurmagomedov a annoncé qu’il prévoyait d’ouvrir plusieurs écoles de combat où il tiendra des « master classes », révélant que la plus grande sera lancée à Abou Dhabi fin 2021.

‘The Eagle’ a déjà ouvert une école d’arts martiaux dans sa ville natale du Daghestan, Makhatchkala, en décembre 2019, offrant un espace pour environ 200 athlètes à la fois pour s’entraîner dans une installation portant le nom de son vénéré père, l’entraîneur de MMA Abdulmanap, décédé l’année dernière, victime du Covid-19.

Khabib possède une promotion MMA, possède des actions UFC et essaie d’aider à faire du MMA un sport olympique. Notez mes mots, au fil du temps, cet homme prouvera qu’il est un meilleur homme d’affaires que ce à quoi les gens s’attendraient – ​​peut-être même McGregor. #TimeWillTell https://t.co/prhk8U0JIb – IKE 👊 (@IkeFeldman) 18 août 2021

Le combattant à la retraite, qui jouera désormais au football et est déjà un homme d’affaires renommé, a déclaré qu’il étendrait son empire de manière imminente, en commençant par la capitale des Émirats arabes unis, qui s’est fermement établie comme l’une des maisons de l’UFC. “Le plus gros sera à Abu Dhabi”, a expliqué et déclaré que l’établissement “Ouvrera fin décembre”.

Je veux en ouvrir un à Moscou ; il y a des écoles ici, mais il n’y a pas de grandes écoles. J’ai des accords à Kazan, Krasnodar et bien d’autres endroits »ajoutée.

Loué pour son succès à ses débuts en tant qu’entraîneur depuis qu’il a mis fin à ses propres exploits dans la cage en octobre, Nurmagomedov espère nourrir plus de prétendants dans ses centres. «Je peux faire plus qu’être entraîneur. Bien sûr, j’y assisterai, je donnerai des master classes », Colline.

