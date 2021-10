Khabib Nurmagomedov envoie un message de félicitations à Tyson Fury après le KO épique de Deontay Wilder et veut que Gypsy King combatte Oleksandr Usyk ensuite

L’icône de l’UFC Khabib Nurmagomedov a félicité Tyson Fury pour sa victoire spectaculaire sur Deontay Wilder samedi soir.

Le Gypsy King a conservé sa ceinture WBC après avoir éliminé catégoriquement l’Américain au 11e round, après avoir été mis deux fois au tapis au quatrième.

Fury a réglé la trilogie une fois pour toutes

Khabib a félicité Fury sur les réseaux sociaux

Cela a bel et bien mis la trilogie au lit et une multitude de noms de premier plan dans et hors de la boxe ont envoyé leur meilleur au meurtrier né à Manchster après sa victoire.

Khabib a maintenant fait de même, le Russe enregistrant le message tout en regardant ses partenaires d’entraînement s’entraîner – a déclaré: «Tyson, félicitations, félicitations.

« C’était un très bon combat. Et mon entraîneur veut dire félicitations.

Usyk est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO, mais devra défendre ses ceintures lors d’un match revanche avec Joshua ensuite

Avant que Fury ne batte Wilder lors de leur troisième combat, Khabib l’a déclaré le meilleur poids lourd de la planète et lui a dit de combattre Oleksandr Usyk après.

Lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, était le meilleur boxeur du monde, Nurmagomedov a récemment déclaré à ESN News : « En ce moment ? Je crois vraiment que Tyson Fury est le meilleur.

« Poids lourd et invaincu et il a battu tout le monde.

« Comme très proche, comme Canelo [Alvarez], [Oleksandr] Usyk, [Terence] Crawford, comme tous ces gars très proches.

Joshua tentera de récupérer ses ceintures contre Usyk lors de leur deuxième combat

« Comme juste mon opinion comme le top comme Tyson Fury en ce moment. »

Il a ajouté : « Je veux vraiment voir Usyk contre Fury. Ça va être un très bon combat.

« Il [Usyk] a de très bonnes compétences et technique, Tyson Fury aussi.

« Il n’est pas comme les autres poids lourds, plus technique, son jeu de jambes est très bon, son conditionnement est très bon, je veux vraiment regarder Usyk contre Fury. »

