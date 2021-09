“Khabib Nurmagomedov est parti trop tôt”: BJ Penn

BJ Penn a récemment publié un article sur les réseaux sociaux pour partager ses réflexions sur le plus grand combattant de tous les temps à 155 livres, plaçant Khabib Nurmagomedov à la deuxième place. “Le Prodige” pense que le désormais à la retraite “The Eagle” est parti trop tôt pour le placer comme numéro un.

“Khabib Nurmagomedov est parti trop tôt

«J’aime regarder Khabib se battre, Je ne peux pas dire qu’il est le poids léger n°1 de tous les temps car cela ne ressemble pas à son style. Je vais donner mon avis sur ce que je pense de la carrière de Khabib.

Avis

« Khabib, Benson Henderson et moi avions 3 défenses de départ. Khabib et moi avons eu 3 complétions dans les 3 défenses du titre. J’ai terminé avec Joe Stevenson pour remporter la ceinture légère de l’UFC et Khabib a battu à l’unanimité Al Iaquinta pour remporter la ceinture légère. C’est 4 complétions pour moi et 3 pour lui dans les combats pour le titre.

«Ce ne sont que des chiffres qui ne sont pas importants à combattre. Je pense qu’il est du devoir des champions du sport et des coéquipiers de s’assurer que le prochain champion du monde est le meilleur champion du monde à monter sur le ring. Je pense que Khabib est parti trop tôt à cet égard. Il y a des combattants et des athlètes… Tout ce que j’ai toujours voulu faire, c’était me battre, avec tout le monde…

«J’avais 25 ans et dans mon meilleur moment de combat lorsque je suis passé à 170 livres et j’ai remporté la ceinture de Matt Hughes. Je ne peux pas reprocher à Khabib de ne pas être venu et de ne pas avoir combattu Kamaru Usman pour la ceinture puis susciter plus de conversation sur qui était le meilleur des deux combattants qui ont remporté les ceintures 170 et 155.

«Les combattants d’aujourd’hui sont célèbres et ne veulent pas perdre. Je me battrai n’importe quand jusqu’à mon dernier jour… Je suis allé au Japon et à Hawaï et j’ai combattu en K-1 et Rumble on the Rock à 170, 185 et poids lourd. Après des années à combattre les meilleurs combattants et champions, je suis revenu à l’UFC et j’ai pris la ceinture légère et le reste appartient à l’histoire du MMA.

«Je ne sais pas qui est le meilleur poids léger de tous les temps… Je ne suis là que pour me battre«.

