Khabib Nurmagomedov et Mike Tyson se parlent de leurs journées de combats de rue impitoyables alors que Khabib révèle que sa mère lui a dit: “Ne rentre jamais à la maison si tu perds”

Khabib Numagomedov et Mike Tyson ont rappelé des histoires de leurs journées de combat de rue lorsqu’ils se sont réunis cette semaine.

La légende de l’UFC a rejoint l’icône de la boxe sur son podcast Hotboxin’ et ils ont discuté des similitudes et des différences entre leurs éducations respectives en Russie et en Amérique.

Khabib Nurmagomedov – Instagram

Tyson a invité Khabib sur son podcast

Khabib a commencé : « Je ferais n’importe quoi pour ma mère.

«Je me souviens quand j’étais enfant, comme 5, 6, 7, quand je me battais dans la rue et que je revenais, elle ne m’a jamais demandé: ‘Pourquoi tu te bats?’

« Mon père me demandait tout le temps : ‘Hé, arrête de te battre.’ Parce que j’ai des compétences, j’ai des connaissances, je pourrais blesser les gens parce que je m’entraînais.

« Ma mère m’a toujours demandé : ‘Tu perds ou tu gagnes ?’

Instagram – Khabib

Khabib était une bête, même adolescent

« J’ai dit : ‘Je gagne.’

« Elle a dit : ‘C’est bien, ne rentre jamais à la maison si tu perds.’

« Ma mère n’aime pas [me to] blesser les gens, mais elle sait que la rue est la rue, vous devez montrer votre cœur quand vous allez dans la rue.

“Parce qu’ils n’ont pas de règles, ils n’ont pas d’arbitre, il faut se protéger tout le temps.”

Tyson est devenu le plus jeune champion poids lourd de l’histoire à 20 ans

Le co-animateur Henry Cejudo a ensuite demandé à Tyson: “Avez-vous eu beaucoup de combats de rue?”

A quoi il a répondu : “Oui, j’en ai eu trois par jour.”

Khabib a souri et a ajouté: “Je me battrais une ou deux fois, mais je ne me battrais jamais trois fois.”

Tyson a expliqué: “Tous les jours cependant, tous les jours trois fois.

« Oui, je me suis fait tabasser. »

Khabib Nurmagomedov – Instagram

Le couple partageait beaucoup de respect

Cejudo a ensuite raconté comment Tyson a découvert les combats pour la première fois – alors que des intimidateurs tuaient ses pigeons de compagnie devant lui.

Khabib a réagi : « Partout dans le monde, il y a des intimidateurs. Nous devons être prêts, ne jamais abandonner.

« Ce n’est pas grave si quelqu’un de plus grand et plus fort que vous peut vous battre, c’est bon.

“Quelques gars, bien sûr, ils peuvent battre un gars, ce n’est pas une nouvelle.

« Inquiétez-vous pour votre cœur, si vous abandonnez. »