Kamaru Usman et Colby Covington vont à nouveau se serrer les coudes ce week-end à l’UFC 268 à l’intérieur du Madison Square Garden.

Leur bataille précédente avait eu lieu à l’UFC 245 en décembre 2019 où Usman assommerait Covington, mais c’était au coude à coude avant le tour final.

Covington a dirigé Usman aussi près que quiconque lorsqu’ils se sont rencontrés à l’UFC 245 et a fait preuve d’une ténacité pour continuer jusqu’à la fin

Beaucoup pensent qu’Usman a été le plus proche couru pendant son séjour à l’UFC.

Le joueur de 34 ans cherche à passer à 20-1 dans sa carrière avec une victoire et à prolonger sa séquence de 18 victoires consécutives. Un homme soutenant sa quête est l’ancien champion invaincu des poids légers, Khabib Nurmagomedov.

Lors d’un appel FaceTime, The Eagle a clairement indiqué qu’il soutenait le Nigerian Nightmare contre Covington à l’UFC 268.

« Vraiment content de te voir, mon frère. S’il te plait frère écrase ce gars [Colby Covington] et défendre la ceinture », a déclaré Nurmagomedov sur UFC intégré à Usman.

« Mon énergie avec toi, frère… Honnêtement, je veux vraiment qu’il écrase ce gars comme il l’a fait la première fois. Allons-y, Kamaru. Livre pour livre le meilleur au monde. Kamaru Usman, cauchemar nigérian, puissance africaine. Allons-y, frère. Je suis d’accord. »

Khabib Nurmagomedov s’est assuré de montrer son soutien à Kamaru Usman

Pour Khabib, appeler Usman le meilleur combattant livre pour livre au monde est un éloge en soi, mais c’est aussi une affirmation viable.

Usman a éliminé la majeure partie de la division des poids welters. Il a battu Jorge Masvidal à deux reprises et cherche maintenant à vaincre Covington pour la deuxième fois également. Après cela, il devra probablement affronter Leon Edwards – un homme qu’il a déjà battu lui aussi.

Alors pourquoi reprend-il le combat contre Covington ? Usman dit qu’à cause de son dédain pour l’Américain, il s’est battu avec trop d’émotion la première fois. Maintenant, il veut mettre en place une clinique.

Usman a battu ‘Chaos’ en décembre 2019 dans un combat épique pour le titre des poids mi-moyens, mais le mauvais sang reste

«Pour moi, le tort que je veux réparer est dans ce combat, je me suis battu avec émotion. Je me suis battu avec autant d’émotions que j’étais prêt à montrer, c’est pourquoi je pense que j’ai été pas mal touché, mais c’était amusant. Je me suis amusé », a déclaré Usman lors de la journée des médias de l’UFC 268.

« Cela vous permet de savoir que j’ai aussi un petit fou en moi. Cela ne me dérange pas d’être touché… Je veux le rendre un peu plus impeccable cette fois-ci.