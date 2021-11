Khabib Nurmagomedov nomme le combattant léger qui l’a frappé le plus durement dans sa carrière à l’UFC – et ce n’est pas Conor McGregor ou Dustin Poirier

Khabib Nurmagomedov insiste sur le fait que Justin Gaethje « a frappé comme un camion » et frappe plus fort que n’importe quel adversaire qu’il ait jamais affronté au cours de sa carrière à l’UFC.

‘The Eagle’ s’est retiré du MMA avec un record parfait de 29-0 après avoir battu Gaethje sur Fight Island en octobre 2020 de manière dominante.

.

Khabib insiste sur le fait que « The Highlight » l’a frappé plus fort que tout autre adversaire de sa carrière

Khabib avait déjà éliminé efficacement les meilleurs de la division des poids légers, ayant étouffé Conor McGregor et Dustin Poirier lors de ses deux combats précédents.

Bien que le monde ait espéré voir le Russe affronter Tony Ferguson, il n’a jamais hésité à relever un défi et a affronté certains des plus gros puncheurs jamais vus dans la division des 155 livres.

Bien qu’il ait affronté la gauche meurtrière des rafales furieuses de McGregor et Poirier, le joueur de 32 ans insiste sur le fait que c’est Gaethje qui l’a frappé plus fort que n’importe quel adversaire qu’il ait jamais affronté.

« Ce gars [Justin Gaethje] frappé comme un camion, vous savez », a déclaré Nurmagomedov à Mike Tyson sur son podcast en août.

.

Poirier a des succès éphémères et rien de plus contre le Russe

. – .

Khabib et McGregor se sont affrontés en octobre 2018 pour le titre UFC des poids légers

« Personne ne m’a frappé plus fort que Justin Gaethje. Son coup de pied, son coup de poing, son crochet gauche, crochet droit, uppercut droit.

« Je le force à me frapper, tu sais. Quand je vais à la cage et que j’étais assis, je me disais : ‘D’accord, je vais y aller, je vais l’amener dans les profondeurs de l’océan.

« Je vais le fatiguer en stand-up et je vais l’amener au sol et l’achever.