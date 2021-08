Khabib Nurmagomedov prend sa retraite, c’est officiel

in

Dana White, présidente de l’UFC, a levé tout doute sur le retour de Khabib : “Il est officiellement à la retraite”

Khabib Nurmagomedov le quitte, définitif

Khabib Nurmagomedov Il ne reviendra pas dans l’UFC Octogone. Le combattant a pris sa retraite en octobre 2020 après avoir battu l’Américain Justin Gaethje dans un match qui s’est terminé au début du deuxième tour. Depuis lors, il y a eu des spéculations sur son possible retour. Khabib lui-même a encouragé cette option avant le dernier combat de McGregor contre Porier. Désormais, Dana White, président de l’UFC, a confirmé sur son compte Twitter que Khabib ne reviendrait pas dans l’Octogone. « Le 29-0 reste ainsi. Il est officiellement à la retraite à cent pour cent. C’était incroyable de te voir travailler @TeamKhabib merci pour TOUT et profiter de la suite mon ami “, a-t-il écrit.

Khabib a également remercié White et l’équipe de l’UFC pour l’opportunité qu’ils lui ont donnée de “faire ses preuves”, ainsi que pour le fait qu’il “a changé de nombreuses vies pour toujours”. Khabib a envoyé un message à ses followers : “J’espère qu’ils accepteront ma décision et me comprendront.”

Depuis l’UFC 254, Nurmagomedov était passé plusieurs fois par les installations de l’entreprise à Abu Dhabi et à Las Vegas pour continuer à s’entraîner, il semblait donc que sa marche était toujours dans l’air, mais finalement celle du Daghestan n’a pas trouvé d’incitation à le faire. continuer.

