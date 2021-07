Khabib Nurmagomedov qualifie Conor McGregor de “sac de merde” et dit que le MMA va aller dans le “mauvais chemin” si les fans le soutiennent après l’explosion de l’UFC 264 contre Dustin Poirier

Khabib Nurmagomedov a de nouveau désigné son rival amer Conor McGregor et a fait l’éloge de Dustin Poirier après la fin prématurée de leur bataille à l’UFC 264.

Le Russe faisait partie des millions de personnes qui ont vu deux des meilleurs poids légers s’affronter pour la troisième fois à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Poirier a battu McGregor à l’UFC 264 à Las Vegas

Bien que McGregor ait commencé brillamment et ait semblé plus souple que lors de la défaite à l’UFC 257, Poirier a rapidement utilisé sa taille et sa puissance pour intimider l’Irlandais dans la cage alors qu’il régnait sur les coudes et les coups de poing.

“The Notorious” a été contraint de prendre sa retraite à la fin du premier après avoir subi une horrible fracture à la jambe, mais le principal sujet de discussion était la tirade vicieuse d’abus qu’il a lancée contre Poirier et sa femme, Jolie, après l’événement.

Khabib a juré de rendre McGregor humble avant leur match de rancune en 2018 et a semblé avoir l’effet souhaité car le joueur de 32 ans était aimable avant et après les combats contre Donald Cerrone et le match revanche avec Poirier en janvier.

Pourtant, le vitriol et la rancune qui émanaient de la bouche de l’ancien champion du monde des deux poids se sont avérés être la goutte d’eau pour « The Eagle » alors qu’il suppliait la communauté MMA de renier McGregor.

Khabib a battu McGregor lors de leur rencontre en 2018 à l’UFC 229

“L’argent et la célébrité montrent qui vous êtes”, a déclaré Nurmagomedov à ESPN. « Tout le temps, nous entendons que l’argent et la célébrité changent les gens.

“Non; quand l’argent et la gloire arrivent, ces deux choses montrent qui vous êtes.

« Et qu’est-ce qui a [McGregor] Fini? Il a frappé un vieil homme [in a bar in 2019]. Vous pouvez regarder tout ce qu’il a fait et comprendre, c’est comme Dustin a dit: “Ce gars est un sac de merde.”

“J’ai vu beaucoup de tweets essayer de le soutenir. Comment allez-vous soutenir ce gars? Quand les enfants, la jeune génération le regardent, regardent ce sport ? Si vous voulez promouvoir votre combat, faites la promotion. Si la communauté MMA va soutenir ces mauvaises personnes, ce sport va mal tourner. »