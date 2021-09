Khabib Nurmagomedov révèle comment le départ de Cristiano a été conçu

Le départ de Cristiano de la Juventus continue de faire parler les gens. Pendant des semaines, cela a semblé être un secret de polichinelle. Il voulait partir après le dernier coup européen de l’équipe, mais plus tard, alors que la saison avait déjà commencé, il a même dit à Allegri qu’il restait. Une semaine plus tard, tout a changé, mais uniquement pour l’opinion publique car le plan de Cristiano n’avait pas changé. Cela a été expliqué par Khabib Nurmagomedov, la légende de l’UFC et ami du joueur portugais. Dans une interview sur Sport24, il a expliqué qu’il n’était pas du tout surpris que Cristiano se retrouve à United et, bien qu’il ne veuille pas donner de détails sur les messages privés qu’ils ont échangés, il assure que l’intention des Portugais a été prise à l’avance. et ne laisse pas en bonne place au football italien.

“Je ne vais pas révéler les messages privés, mais Cristiano m’a dit qu’il s’ennuyait en Italie et voulait retourner en Angleterre. Il m’a dit un mois avant qu’il allait à Manchester United. Pour moi, ce n’était pas une surprise que il a signé pour cette équipe”, explique le combattant dans Sport24. Cristiano a dû attendre pratiquement les derniers instants du marché pour pouvoir clôturer l’opération. Son souhait était de retourner à Manchester United et, finalement, il a réussi. A Turin, il a laissé un tas de fans déçus, qui l’avaient accueilli comme le sauveur de l’équipe, mais pour ceux qui plus tard n’avaient pas trop de détails. De plus, en Italie, le silence constant du joueur pendant les semaines où se décidait son avenir a été souligné comme un signe sans équivoque de son éloignement.