Khabib Nurmagomedov sauvage Justin Gaethje pour avoir dit qu’il méritait le titre UFC, répond Conor McGregor

Dustin Poirier défie Charles Oliveira pour le titre UFC des poids légers à l’UFC 269 le mois prochain, mais le débat en cours est de savoir qui est le prochain ?

La division des 155 livres regorge de talent et compte plusieurs prétendants viables, mais peut-être aucun plus que Islam Makhachev et Justin Gaethje.

Justin Gaethje a présenté un classique de tous les temps avec Michael Chandler

Makhachev est sur une séquence de neuf victoires consécutives et a éliminé de manière impressionnante Dan Hooker à l’UFC 267.

La semaine dernière, Gaethje a eu l’un des meilleurs combats UFC de tous les temps avec Michael Chandler où il a remporté une victoire décisive.

Gaethje a déclaré aux journalistes qu’un combat pour le titre devrait être sa prochaine sortie, mais Khabib Nurmagomedov – un homme qui a battu Gaethje dans un combat pour le titre avant de prendre sa retraite – s’est moqué de cette idée et pense que son combattant, Makhachev, est le choix facile.

« Au cours des 8 derniers combats, vous avez terminé 3 fois Justin », a écrit Nurmagomedov sur Instagram. « Vous avez eu l’opportunité de devenir champion, mais vous vous êtes endormi », a déclaré The Eagle en référence à Gaethje soumis.

Khabib Nurmagomedov a mis fin à sa carrière à l’UFC avec une soumission de Gaethje au deuxième tour en octobre 2020

«Islam est sur une séquence de 9 victoires consécutives, 3 combats en 2021 et toutes les finitions. Taisez-vous et admettez que l’Islam mérite ce coup de titre, pas vous.

Khabib vient juste de faire la loi à Jose Aldo aussi. Historiquement, il n’était pas le plus grand parleur en dehors de l’octogone, mais il a trouvé sa voix à la retraite.

Gaethje, cependant, reste catégorique, il mérite d’affronter le prochain champion, quel qu’il soit.

« Je n’ai pas besoin d’entendre quoi que ce soit », a déclaré Gaethje au MMA Junkie jeudi. « Je ne. Je sais déjà. Je ne vais pas – ce sont les choses que je ne peux pas contrôler, tu sais ? J’ai fait ce que j’avais à faire pour contrôler la situation. En dehors de ça, je n’ai plus de contrôle maintenant. Tout dépendrait des fans, des journalistes, de l’intégrité. Cela doit être remis en question.

« Les gens nous respectent parce que ce n’est pas de la boxe parce que les meilleurs combats se produisent. Je dois combattre le vainqueur de Charles Oliveira et Dustin Poirier pour justifier l’intégrité de ce sport, et je suis à l’aise avec ça. Je n’ai pas besoin de faire autre chose.

Khabib Nurmagomedov [centre, left] est heureux alors braquez les projecteurs sur Islam Makhachev [centre]

Conor McGregor n’est jamais trop loin de toute conversation de haut niveau à l’UFC.

Le président de l’UFC, Dana White, a déjà suggéré que McGregor reviendrait dans l’octogone après sa jambe cassée l’été prochain et terminerait probablement correctement sa série avec Poirier.

Si Poirier est le champion d’ici là, il est probable que la plus grande attraction au box-office de l’UFC reviendra dans un combat pour le titre.

« Hé, les clochards ! Personne. La photo du titre est à moi.

« Bonne journée « Champ Champ », MMA. Muah », a tweeté McGregor le 12 novembre, date à laquelle il est devenu le tout premier double champion de l’UFC.

McGregor veut être de retour dans ce remaniement du titre dès que possible