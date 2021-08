Khabib Nurmagomedov se confie sur Henry Cejudo : “J’ai l’impression qu’il est un peu plus haut que moi”

in

Khabib Nurmagomedov, l’un des combattants les plus dominants du circuit MMA, est également considéré comme l’une des personnes les plus humbles.

En discutant avec Mike Tyson et Henry Cejudo, Khabib Nurmagomedov a fait allusion à ce quota d’humilité lorsqu’il a qualifié “Triple C” de meilleur athlète.

Pendant leur séjour à l’UFC, Khabib Nurmagomedov et Henry Cejudo se sont frayé un chemin jusqu’au sommet de leurs divisions respectives. En plus d’être considérés comme des gagnants en série, acclamés dans le monde entier pour leurs réalisations. Cependant, en comparant les notes de leurs carrières, Khabib n’a pas tardé à reconnaître qu’Henry Cejudo en avait fait assez pour aller un peu plus haut.

«Tu sais que j’ai aussi de bons numéros. Mais honnêtement, je vais dire ceci, J’ai l’impression qu’il est un peu plus haut que moi. Comme dans le sport, sur les niveaux. Tu sais pourquoi? Pour la médaille d’or olympique. C’est comme un niveau différent », a admis Khabib Nurmagomedov.

Les Jeux Olympiques sont considérés comme le summum absolu du sport. Les Jeux Olympiques règnent sur tous les tournois nationaux et internationaux, ils sont une classe à part.

