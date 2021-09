Khabib Nurmagomedov veut qu’Islam Makhachev soit le premier combattant à finir Rafael Dos Anjos

in

Propriétaire d’une séquence de huit victoires consécutives en UFC, Islam Makhachev aura le plus grand défi de sa carrière à l’UFC 267, lorsqu’il affrontera l’ancien champion des poids légers Rafael Dos Anjos. Le tuteur et coach de Makhachev, Khabib Nurmagomedov Il a parlé du prochain défi de sa paroisse.

Dans une interview avec RT Sports, Khabib Nurmagomedov a souligné l’expérience de Rafael Dos Anjos comme le principal danger pour Islam Makhachev dans le combat à mener à la lumière.

Dos Anjos est très expérimenté. Il a combattu cinq rounds à plusieurs reprises et a affronté plusieurs combattants de haut niveau. Écoutez, il m’a fait face, il a affronté Kamaru, Covington, Paul, beaucoup de combattants. Il a affronté Alvarez. Il a beaucoup d’expérience. Dans les gros combats, l’expérience peut être l’une de ses cartes dans sa manche. », analysé Khabib.

Malgré le respect de l’expérience de Rafael Dos Anjos, Khabib a montré sa confiance dans une victoire de Islam Makhachev et a affirmé qu’il espère que son élève sera le premier à maîtriser le Brésilien expérimenté.

«Alors, voici comment je vois ce combat, car j’ai également affronté Dos Anjos. J’aimerais que l’Islam le renverse dans les premiers tours, en lui mettant une pression de combat, alors il est prêt. Ce serait optimal si l’Islam s’arrête parce que je ne me souviens de personne qui a mis Dos Anjos sur la toile. Il était maîtrisé, mais jamais fini. Covington, Kamaru, moi, on l’a dominé au sol, mais on n’a pas pu le finir. Je pense que ce serait un grand message si l’Islam est le premier à faire ça avec lui », conclu Khabib. Twitter : https://twitter.com/mmaunola

