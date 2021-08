Khabib réagit au tweet supprimé de Conor McGregor sur son père

in

Conor McGregor a récemment publié et supprimé un tweet dans lequel il semblait se moquer du père de Khabib Nurmagomedov. Ceci après que le combattant russe ait dit ceci après la défaite de l’Irlandais contre Dustin Poirier : “Le bien triomphe toujours du mal, très heureux pour Dustin Poirier”. Puis McGregor a répondu : “Le covid c’est bien et le père c’est le diable ?”.

Maintenant, parlant à TMZ, Nurmagomedov réagit à ce commentaire dire “oui” lorsqu’on lui a demandé si McGregor a franchi la ligne et appeler le message “terrile”.

Un peu plus tôt, un bon ami de Khabib comme Daniel Cormier avait donné son avis à ce sujet :

“Absolument franchi la ligne. Je pense que quand des choses comme ça sont dites, c’est un appel à l’aide. Conor a tout l’argent du monde, il a toute la célébrité, mais maintenant, quand tu commences à faire ces choses, c’est comme si quelqu’un devait tendre la main à McGregor et l’aider à commencer à changer d’avis et d’attitude. Concentrez-vous et ramenez-le dans un meilleur endroit. Il est regrettable.

Khabib Nurmagomedov n’a pas voulu lui donner plus de tours au sujet pour ne pas continuer dans cette voie malheureuse et c’était peut-être pour le mieux parce qu’il n’en sortirait finalement rien de bon.

